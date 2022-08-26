اتفاقية تعاون لتنفِيْذ برنامج أبوظبي للجينوم الزراعي

وقعت هِيْئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقية تعاون مع مركز خليفة للتقنية الحيوية والهندسة الوراثية.

تهدف الاتفاقية إلَّى تنفِيْذ خارطة الطريق وخطة التنفِيْذ التفصيلية لجميع مراحل برنامج أبو ظبي للجينوم الزراعي، وهُو البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي أطلقته الهِيْئة بالتعاون مع بعض مراكز البحوث الوطنية فِيْ الدولة، فِيْ من أجل تنفِيْذ أفضل الممارسات الدولية فِيْ مجال البحوث الوراثية الزراعية.

ويعزز البرنامج مكانة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي كَمْرجع علمي فِيْ مجال الجينوميات الزراعية.

ووقعت الاتفاقية كل من الدكتورة مريم حارب السويدي نائب المدير العام للشؤون التشغيلية فِيْ هِيْئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء والدكتور خالد أحمد أميري مدير المركز.

توسيع آفاق التعاون

قال الدكتور. مريم حارب السويدي نائب المدير العام للشؤون التشغيلية. تهدف هذه الاتفاقية إلَّى توسيع آفاق التعاون مع مركز خليفة للتقنية الحيوية والهندسة الوراثية من خلال تنفِيْذ مشروع برنامج الجينوم الزراعي فِيْ أبوظبي، والذي سيساهم فِيْ تحسين الإنتاج الزراعي المستدام من خلال تحسين السلالات الحيوانية والأصناف النباتية ومنحها الوراثة القيمة. سمات. التنمية الاقتصادية لتحسين القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة مساهمته فِيْ الناتج المحلي للإمارة.

وأكدت أن البرنامج سيساهم فِيْ تأسيس قاعدة علمية وتأهِيْل نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة فِيْ مجال بحوث الجينوم الزراعي وتطبيقاته، إضافة إلَّى أنه سيصبح مرجعية محلية وإقليمية فِيْ مجال استخدام التقنيات الجينية. لتحسين الإنتاج الزراعي وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

من جانبه أكد الدكتور خالد أميري مدير مركز خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية ورئيس قسم البيولوجيا فِيْ جامعة الإمارات أن مركز خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية أصبح بيت خبرة فِيْ هذا المجال. الجينوميات، واستراتيجيتها فريدة من نوعها فِيْ جميع أنحاء العالم لتقديم حلول للزراعة المستدامة. لقد قطعت أشواطا كبيرة فِيْ هذا المجال خلال سنوات قليلة.

أشار. وقال خالد أميري إن مشروع الجينوم الزراعي لهِيْئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء إن دل على شيء يدل على رؤيتها المستقبلية السليمة، وهُو السبيل الوحيد للوصول إلَّى أهدافها وتوطين المعرفة العلمية. كَمْا نشكر الهِيْئة على تعاونها وثقتها بمركز خليفة، ونحن على ثقة من تحقيق الأهداف المرجوة.

سيستخدم المركز أحدث التقنيات الجينومية لفك رموز جينومات الكائنات الحية المختلفة وإعادة استخدامها بطرق مختلفة فِيْ تطوير الزراعة. يعد برنامج الجينوم الزراعي أحد مبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية لهِيْئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022-2025، والتي تسعى الهِيْئة من خلالها إلَّى تطوير السلالات النباتية والحيوانية والسمكية المحلية لضمان تحسين الإنتاج الزراعي وتلبية متطلبات تحديات الظروف المناخية والبيئية للإمارة، بالإضافة إلَّى إنشاء بنك الجينات للحفاظ على الموارد الوراثية النباتية. والحيوانات والأسماك المحلية، وإنشاء قاعدة بيانات للسلالات الوراثية.

تطوير القدرات المحلية

يساهم البرنامج أيضًا فِيْ تطوير القدرات المحلية لتعزيز الحفظ الدولي والتسجيل الدولي للسلالات النباتية والحيوانية المحلية، والتسلسل الجيني، ودراسة الخصائص المظهرية والوراثية للنباتات والحيوانات، وتحديد الأدلة الجينية للسمات المرغوبة للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية .

تحرص هِيْئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تفعيل وتقوية الشراكات التي تدعم عمليات البحث العلمي والتطوير لبناء وتنفِيْذ منهجيات ودراسات علمية وتطبيقية تدعم أهداف الاستدامة الزراعية وتسهم فِيْ تحقيق الريادة العالمية فِيْ مجال الأمن الغذائي.