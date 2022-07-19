اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة فِيْ مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، ورئيس الجمهُورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة فِيْ مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا، والثانية. هِيْ اتفاقية شراكة استراتيجية بين أدنوك وتوتال إنرجي.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين فِيْ إطار زيارة دولة يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان لفرنسا.

تركز الشراكة الاستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة، وتوفِيْر طاقة ميسورة التكلفة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلَّى تعزيز العمل المناخي الفعال استعدادًا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) الذي سيعقد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ عام 2023. تستند اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلَّى علاقات ثنائية وثيقة ومتينة وشراكات طويلة الأمد. تستفِيْد العلاقة طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا من مكانة الإمارات العربية المتحدة الرائدة فِيْ العالم كَمْورد مسؤول وموثوق للطاقة، حيث تمتلك الدولة سادس أكبر احتياطيات نفطية فِيْ العالم وتلتزم بالمساهمة فِيْ ضمان أمن الطاقة العالمي. .

تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً عملياً وشاملاً ومتوازناً لمواكبة التحول الطاقي يرتكز على رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلَّى خمسة ملايين برميل يومياً وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجددة من 23 جيجاوات إلَّى أكثر من 100 جيجاوات بحلول عام 2030.

الإمارات العربية المتحدة، من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” ومنصات أخرى، تستثمر أكثر من 50 مليار دولار فِيْ مشاريع الطاقة النظيفة فِيْ ست قارات، بما فِيْ ذلك 27 دولة جزرية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وقع الاتفاقيتان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية برونو لومير، وأغنيس بانييه روناتشر وزيرة انتقال الطاقة، فِيْما وقع الثاني. وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وباتريك بويان الرئيس التنفِيْذي لشركة توتال.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر “تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كَمْزود موثوق للطاقة ومساهم رئيسي فِيْ ضمان أمن الطاقة العالمي، مع التركيز على تعزيز العمل المناخي الفعال … تحت القيادة الحكيمة. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة.

وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة فِيْ مجال الطاقة توفر منصة فعالة لتعزيز التعاون مع الجمهُورية الفرنسية، الشريك الاستراتيجي الوثيق لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفِيْر طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تساهم فِيْ النمو الاقتصادي والازدهار. والتقدم لبلدينا الصديقين وجميع دول العالم.

وأضاف “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء جسور الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي، نواصل بناء شراكات استراتيجية فِيْ جميع مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها التحول فِيْ قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الصناعي والاستفادة من التبادل التكنولوجي … تساهم الاتفاقية التاريخية فِيْ تعزيز علاقات الشراكة بين الإمارات وفرنسا فِيْ جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وتتيح لنا الاستفادة من حلول الطاقة الجديدة والمتقدمة التكنولوجيا للحد من تداعيات تغير المناخ ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام “.

تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة مسارًا منخفض الكربون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحرص على تسريع العمل المناخي استعدادًا لاستضافة COP 28. فِيْ حين أن الإمارات العربية المتحدة هِيْ أول دولة فِيْ المنطقة توقع وتصدق على اتفاقية باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات فِيْ جميع القطاعات الاقتصادية، فهِيْ أيضًا أول دولة تعلن عَنّْ مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. حافزًا لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون يخلق تقنيات وقطاعات ومهارات ووظائف جديدة. .

تشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة جميع جوانب المصلحة المشتركة، بما فِيْ ذلك الاستثمار المباشر فِيْ تطوير جميع موارد الطاقة مع التركيز بشكل خاص على أمن الطاقة ومشاريع الكفاءة والتقنيات النظيفة وتحويل قطاع الطاقة.

تضع الشراكة الاستراتيجية الشاملة فِيْ مجالات الطاقة إطارا للتعاون الثنائي فِيْ قطاع الطاقة، على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة للقطاعين العام والخاص فِيْ البلدين.

توفر الشراكة الاستراتيجية الشاملة فِيْ طاقة منصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون الثنائي فِيْ تطوير وإنتاج الوقود الهِيْدروكربوني والغاز الطبيعي المسال، وإنشاء وتطوير سلاسل إمداد مرنة، وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والهِيْدروجين منخفض الانبعاثات. إنتاج وتطوير البنية التحتية للهِيْدروجين، بالإضافة إلَّى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حول العالم. .

يشمل التعاون أيضًا الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها فرنسا بعد استضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP21) فِيْ التحضير لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، التي ستستضيفها الإمارات العام المقبل، بالإضافة إلَّى التعاون فِيْ مجالات التكنولوجيا والإنتاج المستدام لوقود الطائرات. والتمويل الأخضر لمشاريع الطاقة، بالإضافة إلَّى إمكانية التعاون فِيْ مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقًا.

سيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتسهِيْل تنفِيْذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة للطاقة، وتنسيق جميع الأنشطة المنصوص عليها فِيْ الاتفاقية، ومراقبة التقدم.

تتمتع فرنسا بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد مع الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل شركة Total Energy فِيْ قطاع النفط والغاز فِيْ إمارة أبوظبي منذ عام 1939.

تتعاون توتال إنرجي وأدنوك بشكل وثيق فِيْ العديد من المشاريع على طول سلسلة قيمة النفط والغاز، بما فِيْ ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز البحري والبرية، ومعالجة الغاز الطبيعي وتسييله، وتسويق المنتجات، والبحث والتطوير، وتطوير المواهب الوطنية.

فِيْ عام 2022، بلغت الصادرات الفرنسية إلَّى الإمارات 3.1 مليار يورو، فِيْما بلغت واردات فرنسا من الإمارات 750 مليون يورو خلال نفس الفترة.

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من الشركات الفرنسية فِيْ الشرق الأوسط (600 شركة توظف أكثر من 30 ألف موظف)، حيث زاد عددها بنحو 10٪ سنويًا فِيْ السنوات الأخيرة.

يأتي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين أدنوك وتوتال إنرجيز لاستكشاف فرص تعزيز التعاون طويل الأمد بين الشركتين لخدمة المصالح المشتركة فِيْ مجالات تشمل زيادة إنتاج الغاز واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والتجارة وتوريد المنتجات.

توتال إنرجي هِيْ أكبر شريك دولي لأدنوك، وتعمل فِيْ قطاع النفط والغاز فِيْ أبوظبي منذ عام 1939، وتغطي شراكاتها مع أدنوك جميع مجالات سلسلة قيمة النفط والغاز.

الاتفاقية الجديدة تخلق المزيد من الفرص التي تخلق قيمة مستدامة للشركتين.