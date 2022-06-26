اتفاقية لصيانة وتطوير أنظمة الخدمات الإلكترونية في الحرمين

أعلنت شؤون رئاسة الحرمين الشريفين عن توقيع اتفاقية لتعاقد خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والتحويل الرقمي لرئاسة الجمهورية.

تفاصيل الاتفاقية

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها وقعت اتفاقية لتعاقد خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحويل الرقمي لرئاسة الجمهورية، مع إحدى شركات تكنولوجيا أمن المعلومات “إحدى شركات الاستثمار العام”. تمويل.”

وأشار إلى أن الاتفاقية تمت بإشراف ورقابة جهاز الرئاسة للتكنولوجيا والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وسيتم التوقيع يوم غد الاثنين الموافق 28/11/1444 هـ الساعة 1100 صباحاً بقاعة الشيخ محمد السبيل رحمه الله بمبنى الإدارة الرئاسية.