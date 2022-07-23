اتفاق إسطنبول.. غذاء العالم يشق “طريق وعر” بين ألغام الحرب

تستعد الحبوب الأوكرانية لشق طريقها عبر البحر الأسود إلَّى أفواه الجياع فِيْ جميع أنحاء العالم، بينما يخشى المراقبون رد فعل عَنّْيف من الحرب.

وقعت روسيا وأوكرانيا، أمس، اتفاقيات مع تركيا والأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية، التي تشتد الحاجة إليها عالميًا.

وتأتي الاتفاقية بمثابة بصيص أمل للاقتصادات التي سجلت أزمات غذائية حادة، بينما أحدثت تقلبات فِيْ وفرتها فِيْ الأسواق الأخرى، بينما طبقت الأسواق الثالثة الحمائية التجارية من خلال منع الصادرات الغذائية، لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

ماذا تتضمن الاتفاقية

تنص الاتفاقية على أحكام تتعلق بالمرور الآمن للسفن ؛ سيتم إنشاء مركز تحكَمْ فِيْ اسطنبول، يعمل به مسؤولون من الأمم المتحدة وأتراك وروس وأوكرانيون لإدارة العملية وتنسيقها.

وستخضع السفن للتفتيش للتأكد من أنها لا تحمل أسلحة، قبل الإفراج عَنّْها ونقلها إلَّى أسواقها النهائية، بعد موافقة اللجنة الموجودة فِيْ اسطنبول.

بمعَنّْى آخر، ستذهب السفن إلَّى المياه التركية ليتم تفتيشها من قبل المسؤولين، ثم تنقل حمولتها حول العالم، وتعود لتفتيش آخر قبل العودة إلَّى أوكرانيا ؛ كان أحد المطالب الروسية الرئيسية ألا تحمل السفن العائدة إلَّى أوكرانيا أسلحة.

أصر المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيلو بودولاك، على أنه لن تكون هناك سفِيْنة روسية مرافقة للسفن وأنه لن يكون هناك ممثل روسي فِيْ الموانئ الأوكرانية، وقال إن “أوكرانيا تنوي أيضًا الرد العسكري الفوري فِيْ حالة الاستفزازات”.

وبموجب الاتفاق، حصلت أوكرانيا على ضمانات دولية بأن الكرملين لن يستخدم ممرات آمنة لمهاجمة ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود.

بالإضافة إلَّى الحبوب، تشمل الاتفاقية الأسمدة الروسية والأوكرانية، والتي من المتوقع أن تنتقل تدريجياً إلَّى الأسواق العالمية المختلفة، فِيْ إشارة إلَّى حل أحد المجمعات الناتجة عَنّْ الحرب المستعرة بين موسكو وكييف.

ستمكن الاتفاقية أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة فِيْ موانئ البحر الأسود بسبب الحرب.

طريق الأمل

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الخطة، المعروفة باسم “مبادرة البحر الأسود”، ستفتح الطريق أمام كَمْيات كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية فِيْ البحر الأسود.

الموانئ الثلاثة، وفقًا لغوتيريس، هِيْ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني.

وقال جوتيريس “هذا الاتفاق سيريح الدول الأكثر ضعفا والنامية على شفا الإفلاس وعلى حافة المجاعة”.

وأضاف “سيساعد ذلك على استقرار أسعار الغذاء العالمية التي كانت بالفعل عَنّْد مستويات قياسية حتى قبل الحرب وشكلت كابوسا حقيقيا للدول النامية”.

أوكرانيا هِيْ واحدة من أكبر مصدري القمح والذرة وزيت عباد الشمس فِيْ العالم، لكن الُغُزو الروسي للبلاد والحصار البحري لموانئها أوقف الشحنات.

قبل الاتفاقية، تم نقل بعض الحبوب عبر أوروبا عَنّْ طريق السكك الحديدية والطرق والأنهار، لكن أسعار السلع الأساسية مثل القمح والشعير ارتفعت خلال الحرب التي استمرت قرابة خمسة أشهر.

هل الاتفاق يحل أزمة الغذاء

ومن المتوقع أن يهدئ الاتفاق ارتفاع أسعار الحبوب، وهُو ما حدث بالفعل مساء الجمعة، مع انخفاض أسعار القمح العالمية من ذروتها عَنّْد 550 دولارا فِيْ مارس وأبريل الماضيين، إلَّى نحو 310 دولارات للطن مساء الجمعة.

لكن الأسعار لا تزال أعلى بمقدار 20 دولارًا للطن عما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكن محللي أسواق السلع يقدرون أن الأسعار ستنخفض إلَّى متوسط ​​270 دولارًا للطن من القمح بحلول نهاية الأسبوع المقبل، إذا لم تكن هناك مفاجآت.

يرجع الانخفاض الكبير المتوقع فِيْ الأسعار نهاية الأسبوع المقبل إلَّى حَقيْقَة أن السوق سيشهد ضخ الحبوب والأسمدة لمرة واحدة، مما سيخلق انتقالًا من تقلب العرض إلَّى زيادة العرض.

ومع ذلك، قد تحتاج بعض الأسعار إلَّى وقت للاستقرار، خاصة تلك التي يرتبط نموها بالحاجة إلَّى الأسمدة الزراعية، للعودة إلَّى مستويات الإنتاج كَمْا كانت فِيْ السابق.

تحديات الاتفاقية

وعلى الرغم من التفاؤل الذي أعرب عَنّْه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، فإن المخاوف من تجاوز شروط الاتفاقية قد تعيد الأزمة إلَّى المربع الأول.

التحدي الأول المتعلق بالاتفاقية، هُو اكتشاف أسلحة داخل السفن العائدة إلَّى أوكرانيا بعد تفريغها بالحبوب، مما يعَنّْي خرقًا محرجًا للمشاركين فِيْ توقيعها.

بينما التحدي الثاني لروسيا هُو الاستفادة من الاتفاقية والممرات الآمنة، للقيام بهجمات بحرية وبرية على ميناء أوديسا على البحر الأسود، وبالتالي ستفقد أوكرانيا أهم النقاط الإستراتيجية.

أرادت روسيا السيطرة على أوديسا فِيْ عام 2014، عَنّْدما تم ضم شبه جزيرة القرم، لكن المنطقة والميناء دافعتا بشدة عَنّْ الهجوم الروسي فِيْ ذلك الوقت.

فِيْ وقت سابق يوم السبت، ضربت صواريخ ميناء أوديسا، وهُو أمر بالغ الأهمية لإمدادات الحبوب العالمية، وسط تنديد عالمي متزايد.

زاد الخطر من تعريض صفقة الحبوب للخطر.

قالت أوكرانيا اليوم “هزت سلسلة من الانفجارات مدينة أوديسا الجنوبية، حيث أصابت أحد أهم موانئ البلاد بعد أقل من 24 ساعة من توقيع اتفاقية لتأمين عبور ملايين الأطنان من الحبوب عبر طرق البحر الأسود”.

ولم يصدر تعليق فوري من الكرملين. فِيْ حين جاء الهجوم قبل يوم واحد من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الروسي جولة فِيْ إفريقيا، حيث من المتوقع أن يحاول إلقاء اللوم على الغرب فِيْ نقص الغذاء.

ماذا لو فشلت الصفقة

ستؤدي فرضية فشل الاتفاقية إلَّى تعميق أزمة الحبوب، حيث ستدفع العديد من الاقتصادات حول العالم للبحث عَنّْ الحبوب، حتى بأسعار عالية، لتأمين الغذاء، بينما ستكثف الدول الأخرى حمايتها التجارية.

والأهم من ذلك، أن الحبوب ستكون فِيْ حالة غير صالحة للاستهلاك البشري بعد فترة من بقائها فِيْ الموانئ، وسط مخاوف من تلفها بالكامل، مما سيفقد عائدات الصادرات الأوكرانية بالمليارات.

تعتبر روسيا أيضًا مُصدِّرًا رئيسيًا للحبوب والأسمدة، ومن المفترض أن تسهل الاتفاقية بيع هذه السلع فِيْ السوق العالمية.