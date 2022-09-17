“اتفاق البليهِيْ مع النصر”.. حَقيْقَة أكبر خيانة فِيْ الملاعب السعودية

كشف رافع الشهراني، وكيل النجم الدولي علي البلاحي، قلب مدافع الفريق الأول لنادي الهلال، حَقيْقَة اتفاق اللاعب “السري” مع الأندية الأخرى.

ينتهِيْ عقد البليحي مع نادي الهلال الصيف المقبل. حيث رفض عرضا من مجلس إدارة فهد بن نافل، بـ “التجديد” لمدة سنة واحدة فقط، مقابل 4.5 مليون ريال.

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ترددت أنباء قوية عَنّْ اتفاق مدافع الهلال مع النصر “سرا”، وسط اهتمام من نادي الاتحاد بـ “ضمه” إلَّى الفريق الكروي الأول أيضا.

* حَقيْقَة موافقة علي البليحي مع النصر والاتحاد

وفِيْ هذا السياق نفى الشهراني اتفاق البليحي مع أي ناد آخر. وبحسب وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

وأكد الشهراني نفسه فِيْ وقت سابق أن قلب نادي الدفاع الهلال لم يدخل الفترة المجانية لعقده -حتى الآن- وأن تركيزه ينصب على الفوز بالبطولات فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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وكتب وكيل البليحي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”. قال “إنها كارثة … إذا اعتقد المخرج أن الفِيْلم الذي أخرجه حقيقي”. فِيْ إشارة إلَّى تكوين وسائل الإعلام، نبأ اتفاق اللاعب مع الأندية الأخرى.

يذكر أن علي البلاحي (32 عاما) انضم لصفوف الهلال فِيْ صيف 2017 قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.