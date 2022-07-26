اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية تحت التهديد.. وأسعار القمح ترتفع بشكل حاد

ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأوروبي يوم الاثنين وسط مخاوف من تعرض اتفاقية جديدة لإنشاء قناة شحن آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية للخطر.

لكن الأسعار تخلت عَنّْ بعض مكاسبها فِيْ التعاملات بعد الظهر بعد أن قالت أوكرانيا إنها ما زالت تأمل فِيْ أن يتم تنفِيْذ اتفاق تم التوصل إليه يوم الجمعة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود هذا الأسبوع.

وأغلقت عقود القمح القياسية تسليم ديسمبر فِيْ يورونكست ومقرها باريس مرتفعة 0.6٪ إلَّى 314.50 يورو (321.10 دولارًا) للطن. وقفز العقد بنسبة 2.6٪ فِيْ بداية جلسة التداول اليوم.

ارتفعت اسعار القمح بشكل حاد بجلسة اليوم بعد …

تهدف الاتفاقية، التي وقعتها روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، إلَّى إعادة فتح 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب. الاتفاقية سارية لمدة 120 يومًا وتستهدف تصدير 5 ملايين طن شهريًا.

ارتفعت العقود الآجلة للقمح فِيْ مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 4٪ تقريبًا لتصل إلَّى 7.86 دولار للبوشل يوم الإثنين، لتعوض الكثير من الخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة عَنّْدما انخفضت الأسعار بنحو 6٪ بعد الإعلان عَنّْ الاتفاقية.

قال تاجر أوروبي “إن استئناف الصادرات الأوكرانية لا يحتاج فقط إلَّى ممر آمن للملاحة، بل يحتاج إلَّى موانئ آمنة”. “أثار الروس شكوكاً حول سلامة الموانئ قبل أن يجف الحبر على اتفاقية الشحن. أثير الشكوك حول ذلك مرة أخرى”.

تم إغلاق الموانئ البحرية الأوكرانية منذ الُغُزو الروسي فِيْ فبراير، وبينما يتم شحن بعض المحاصيل بالقطار أو براً عبر البلدان المجاورة مثل رومانيا وبولندا، تتراكَمْ ملايين الأطنان فِيْ المزارع.

أدى انخفاض الشحنات من أحد أكبر مصدري الحبوب فِيْ العالم إلَّى زيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية، وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن هذا قد يؤدي إلَّى مجاعة وهجرة جماعية على نطاق غير مسبوق.

وقال تاجر حبوب أوروبي آخر “إلَّى جانب عدم اليقين بشأن المدة التي ستستغرقها إزالة الألغام، لن يبحر أصحاب السفن ببساطة إلَّى أوكرانيا، مهما كان سعر الشحن، إذا كانوا يعتقدون أن سفنهم ستتضرر”.

وأضاف “أوكرانيا بحاجة إلَّى تصدير الشحنات بكَمْيات كبيرة عَنّْ طريق البحر للتخلص من مخزونها من المحصول الجديد. الصادرات البرية والنهرية إلَّى أوروبا الشرقية ليست كافِيْة”.

واصلت أوكرانيا جهُودها يوم الأحد لاستئناف تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود بموجب الاتفاق الجديد، لكنها حذرت من أن الشحنات ستعاني إذا كانت الضربة الصاروخية الروسية على أوديسا علامة على المزيد فِيْ المستقبل.

لكن الكرملين قال يوم الاثنين إن الضربة الصاروخية لن تؤثر على تصدير الحبوب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف فِيْ مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا استهدفت البنية التحتية العسكرية.