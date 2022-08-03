“اتفاق غريب” بين النصر وحمد الله.. مفاجأة 2022

بعد قرابة ثمانية أشهر على الإلغاء، كشفت تقارير إعلامية عَنّْ “حالة غريبة” فِيْ تعاقد النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مع فريقه السابق “نادي النصر”.

ولعب حمدالله (31 عاما) لفريق النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، وسجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية فقط فِيْ مختلف المسابقات.

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فِيْ يناير 2022 انضم النجم المغربي الكبير مجانا إلَّى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم. حيث سجل 13 هدفًا وصنع آخر، فِيْ 15 مباراة رسمية حتى الآن.

* شرط غريب فِيْ عقد الحمدالله مع النصر

وبحسب ما ورد، اشترط حمدالله، عَنّْد انضمامه إلَّى النصر، وضع بند يسمح له بالحصول على مكافأة مالية كبيرة ؛ فاز أول فريق كرة قدم بدوري أبطال آسيا.

وأشارت التقارير إلَّى أن هذه المكافأة المالية، المنصوص عليها فِيْ العقد، تمت الموافقة عليها من قبل إدارة النصر فِيْ ذلك الوقت ؛ تقدر بثلاثة ملايين ريال سعودي.

جدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول لنادي النصر فشل فِيْ تحقيق لقب دوري أبطال آسيا منذ إنشائه وحتى الآن.