انتهى اتحاد الشغل التونسي من اتفاق مع الحكومة من شأنه أن يجعل الملايين فِيْ البلد الذي يعاني من ضائقة مالية سعداء.

قالت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر نقابية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل توصلا إلَّى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام بنسبة 3.5 فِيْ المائة فِيْ السنوات الثلاث المقبلة فِيْ إطار محادثات حول إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلَّى تأمين عامل خارجي. خطة الإنقاذ المالي.

وأضافوا أن الاتفاقية سترفع أجور موظفِيْ الدولة بنسبة 3.5٪ سنويًا بين عامي 2023 و 2025، وهِيْ خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة.

وقال نقابيون لرويترز إن الاتفاق سيوقع يوم الخميس دون الخوض فِيْ مزيد من التفاصيل.

خفض الإنفاق

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصفقة ستتضمن أيضًا تخفِيْضات فِيْ الإنفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة المثقلة بالديون، كَمْا طالب صندوق النقد الدولي.

الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات، رفض فِيْ السابق خططًا لخفض الدعم أو إعادة هِيْكلة الشركات الحكومية الخاسرة من خلال الخصخصة.

تسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها فِيْ تمويل ميزانيتها، وتريد إدخال إصلاحات تُظهر للمانحين أنهم يضعون ماليتها العامة على مسار مستدام.

يقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة بحاجة إلَّى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض.

قال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعمًا للميزانية ما لم تدخل الحكومة فِيْ برنامج صندوق النقد الدولي.

تواجه تونس بالفعل نقصًا فِيْ بعض السلع المدعومة فِيْ المتاجر فِيْ جميع أنحاء البلاد، وهُو ما ألقى الرئيس باللوم فِيْه على المضاربين.

لكن النقابيين قالوا إن ذلك يرجع إلَّى صعوبات فِيْ دفع ثمن الواردات.