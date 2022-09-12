اتفاق لضبط الحفلات فِيْ الأماكن العامة بسويا وعدم التلفظ بكلمات نابية

أصدر اتحاد الفنانين السوريين بيانا حول استكَمْال ومتابعة عمل الاتحاد فِيْ مراقبة الحفلات التي تقام فِيْ الأماكن العامة.

وأشار الاتحاد إلَّى أنه تم عقد عدة لقاءات مع بعض الفنانين وأصحاب المطاعم ومشغلي الحفلات بمقر الاتحاد، مؤكدين على فكرة الالتزام بالعقود الموقعة وشروط الاتحاد حفاظا على الذوق الفني للجمهُور السوري، واحترام أذهان المستمعين دون أن يتلفظوا بألفاظ نابية أثناء الحفلات.

وأكد رئيس نقابة الفنانين السوريين محسن غازي، أن الفن وسيلة لصقل الأخلاق، وأن نقابة الفنانين مستمرة فِيْ التواصل مع الجميع للحفاظ على المبادئ العامة للفن وعدم السماح لمسيرها بالانحراف عَنّْ رسالتها السامية. ، وأن ما تقوم به النقابة هُو السيطرة على جميع قاعات الحفلات لتجنب أي أسلوب غير لائق.

وتفاعل كثير من المتابعين مع نص الإعلان، على أمل أن يتحقق ما قيل فِيْه وأن يلتزم به الفنانون ومخططو الحفلات وأصحاب المطاعم، كنوع من الحفاظ على الذوق الفني السوري.

يجب أن يوقع بعض الفنانين على تعهد مكتوب

وكان نقيب الفنانين السوريين قد أجبر بعض الفنانين على التوقيع على تعهد خطي فِيْ مقر النقابة بعدم النطق بأي كلام فاحش أثناء الغناء فِيْ المسارح أو الأماكن العامة السورية.

وتم الاتفاق بين غازي وكل من الفنانة ريم السواس وسارة زكريا والفنان بهاء اليوسف رحب فِيْها الفنانون بفكرة النقابة وقرارها وتعهدوا بالالتزام بالاتفاقية.

وشدد غازي على تقديم الدعم لجميع الفنانين وتسهِيْل إقامة الحفلات الموسيقية فِيْ سوريا، بشرط احترام التزام النقابة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بعض الصور عَنّْ مصالحة اتحاد الفنانين مع السواس وزكريا واليوسف.

يشار إلَّى أن نقيب فناني غازي ألغى مؤخرًا الحفلة المؤرقة التي كانت ستقام فِيْ مدينة حلب، مشددًا على ضرورة احترام الذوق الفني العام ومحاولة النقابة للترويج للفن السوري الأصيل.

لكن الفنانة سارة زكريا أعلنت لاحقًا أنه لم يصدر أي قرار يمنعها من إحياء الحفلات الموسيقية فِيْ سوريا، مشيرة إلَّى أنها ستحيي الكثير منها وفقًا لتوجيهات نقابة الفنانين.

ونشر “زكريا” صورة جمعتها نقابة محسن غازي للفنانين، وعلق عليها قائلا “تشرفت اليوم بزيارة اتحاد الفنانين السوريين ونقابي واتحاد جميع الفنانين العرب، وكان لي الشرف أن لقاء الكابتن محسن غازي واستمعت لتعليماته وتعليماته كقائد وفنان عظيم أتبعه “.