اتفاق ممر الحبوب الآمن.. روسيا تطمئن العالم

بعثت روسيا برسالة تطمين إلَّى العالم، اليوم الجمعة، بعد توقيع اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود برعاية الأمم المتحدة.

قال مسؤول روسي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتقد أن الظروف مهِيْأة لتنفِيْذ اتفاق الحبوب “فِيْ الأيام المقبلة”.

أكد وزير الدفاع الروسي، اليوم، أن بلاده لن تحاول الاستفادة عسكريا من أي عمليات محتملة لإزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية بعد الاتفاق على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال سيرجي شويغو فِيْ بيان عقب التوقيع نقله التلفزيون الروسي “لن نستفِيْد من تطهِيْر هذه الموانئ (الأوكرانية) من الألغام وتشغيلها. لقد تعهدنا بذلك.” تنفِيْذ الاتفاق “فِيْ الايام المقبلة”، بحسب فرانس برس.

وقعت أوكرانيا وروسيا يوم الجمعة فِيْ اسطنبول اتفاقيتين منفصلتين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، تنص على إقامة “ممرات آمنة” تسمح للسفن التجارية بعبور البحر الأسود. بحر.

اقترحت كييف استئناف صادراتها من 3 موانئ أوديسا، بيفديني وتشورنومورسك. وتأمل أن تتمكن فِيْ المستقبل من زيادة عدد الشحنات.

وستكون الاتفاقية سارية المفعول لمدة “120 يومًا”، أي أربعة أشهر، وهِيْ المدة المطلوبة لإزالة حوالي 25 مليون طن من الحبوب المكدسة فِيْ الصوامع الأوكرانية، مع اقتراب مَوعِد حصاد جديد.

وأشار بوريل إلَّى أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال مصممًا على مساعدة أوكرانيا فِيْ نقل الجزء الأكبر من حبوبها إلَّى الأسواق العالمية فِيْ أسرع وقت ممكن”.

واتهم بوريل روسيا بالتدمير المتعمد للبنية التحتية والمعدات الزراعية ووسائل النقل فِيْ أوكرانيا، مما تسبب فِيْ نقص الوقود وخلق مشاكل فِيْ السلسلة الغذائية فِيْ جميع أنحاء العالم من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية وسرقة الحبوب الأوكرانية.

وقال “روسيا تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر فِيْ العالم. الاتفاقية الحالية توفر فرصة للبدء فِيْ عكس هذا المسار السلبي”.