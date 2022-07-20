اتفاق ممر الحبوب فِيْ البحر الأسود.. لمسات نهائية قبل التوقيع

تدخل أزمة استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مرحلة مهمة فِيْ الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية محتملة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه يريد كتابة نص اتفاق محتمل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، كجزء من خطة تقودها الأمم المتحدة، هذا الأسبوع بعد التوصل إلَّى اتفاق عام الأسبوع الماضي.

وأعلنت أنقرة يوم الاثنين أن اجتماعا بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيكون “مرجحا” هذا الأسبوع.

وجرت المحادثات فِيْ اسطنبول بين المسؤولين الأوكرانيين والروس والأتراك والأمم المتحدة خلف أبواب مغلقة فِيْ مكان لم يكشف عَنّْه.

ونشرت تركيا صورة للاجتماع ظهر فِيْه الوفدان الروسي والأوكراني جالسين أمام بعضهما البعض، مع عبوس واضح على وجوه أعضائهما.

وقال أردوغان للصحافِيْين فِيْ رحلة العودة من طهران، حيث التقى به “تم التوصل إلَّى اتفاق خلال المحادثات التي جرت فِيْ اسطنبول الأسبوع الماضي على الخطوط العريضة للعملية بموجب خطة الأمم المتحدة. والآن نريد ربط هذا الاتفاق بوثيقة مكتوبة”. نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أردوغان “نأمل أن يبدأ تنفِيْذ الخطة فِيْ الأيام المقبلة”.

وقال أيضًا إن تركيا وروسيا، الجارتين البحريتين فِيْ البحر الأسود، ستواصلان تضامنهما بشأن الغاز الطبيعي ومحطة أكويو للطاقة النووية، مضيفًا أنه ناقش أيضًا شراء طائرات برمائية من روسيا مع بوتين.

لا يزال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة فِيْ صوامع فِيْ ميناء أوديسا على البحر الأسود وتقطع السبل بعشرات السفن بسبب الحصار الروسي، وهُو جزء مما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” فِيْ أوكرانيا ولكن كييف والغرب يراها. كحرب عدوان غير مبررة.

أوكرانيا وروسيا من أهم موردي القمح فِيْ العالم. تعد روسيا أيضًا مُصدرًا رئيسيًا للأسمدة وأوكرانيا منتج مهم للذرة وزيت عباد الشمس، لذا فإن التوصل إلَّى اتفاق لإنهاء حظر التصدير أمر حيوي للأمن الغذائي، خاصة بين البلدان النامية، ولاستقرار السوق.

وتتهم أوكرانيا والغرب روسيا بتفاقم أزمة الغذاء العالمية من خلال تعقيد محاولات إمداد الدول الفقيرة بالحبوب وزيادة التضخم.

لكن موسكو تلقي باللوم على أوكرانيا فِيْ ذلك، متهمة إياها برفض إزالة الألغام التي نشرتها حول سواحلها لحماية نفسها من هجوم روسيا الذي يشكل تهديدا لعمليات الشحن.

كَمْا انتقدت روسيا الغرب لفرضه عقوبات على مجموعة من القطاعات التي تجعل من الصعب على روسيا تمويل وتأمين خدمات الشحن الخاصة بها.

استمرت روسيا فِيْ تصدير الحبوب منذ بدء الحرب فِيْ 24 فبراير، لكن هناك نقصًا فِيْ السفن الكبيرة حيث يخشى العديد من المالكين إرسالها إلَّى المنطقة، فِيْ حين ارتفعت أيضًا تكلفة الشحن والتأمين بشكل حاد.