“اتفق مع الأهلي”.. نجم النصر يودع زملاءه رسميا

قال أحد نجوم نادي النصر، وداعا لزملائه فِيْ الفريق الكروي الأول، ظهر اليوم الخميس ؛ استعدادًا للانتقال إلَّى الأهلي رسميًا.

واستعد نادي النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بتغييرات مهمة فِيْ تشكيلته. للعودة إلَّى المنصة مرة أخرى.

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واستأجرت بطولة كأس العالم الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، بالإضافة إلَّى الجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح الدولي الشاب عبد الرحمن غريب.

مشاريبوف يقول وداعا لنجوم نادي النصر

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي إسماعيل محمود “وداعا” للنجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح نادي النصر، وزملائه فِيْ الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري.

وأشار محمود عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” إلَّى أن مشاريبوف كان حريصًا على التقاط الصور مع نجوم الانتصار والمدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

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وأعلن النجم الأوزبكي، أمس الأربعاء، أنه توصل إلَّى اتفاق رسمي مع النادي الأهلي المصري، للانضمام إلَّى صفوفهما. لموسم رياضي واحد، كقرض، مع حق الشراء.

يشار إلَّى أن مشاريبوف انضم إلَّى فريق النصر فِيْ يناير 2022 من باختاكور الأوزبكي، قبل أن يغادر إلَّى نادي شباب الأهلي دبي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ليعود إلَّى قلعة العلم، فِيْ صيف العام الماضي.