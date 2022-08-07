اتهامات تطال هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من الغناء فِيْ مصر

اتهم الإعلامي المصري محمد الباز، نقيب المهن الموسيقية السابق الفنان هاني شاكر، بغياب الفنان العراقي كاظم الساهر عَنّْ إحياء حفلات فِيْ مصر خلال العقد الماضي، فِيْ ظل غياب مانع رسمي. لذلك هذا.

وقال الباز إن محبي كاظم الساهر فِيْ مصر اشتكوا دائمًا من منعهم من إقامة الحفلات فِيْ مصر. هل صدر قرار من أي جهة رسمية بمنع دخول كاظم الساهر ورد بنفسه مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وسأل سؤالاً آخر “هل هناك من لا يريد أن يغني كاظم الساهر أو يغني فِيْ حفلات فِيْ مصر” فأجاب أيضا بقوله “نعم. وهنا تشير أصابع الاتهام إلَّى الفنان هاني شاكر بقوله إنه يقف وراء منع كاظم السهر بأكثر من صورة من إقامة حفلات فِيْ مصر.

جاءت تصريحات الباز فِيْ برنامجه التلفزيوني “آخر النهار”، بعد عودة سيزار لجمهُوره المصري، بحفل غنائي كبير على الساحل الشمالي، لم يستطع جميع محبيه حضوره، وكنت أستعد لحدث آخر. حفلة موسيقية. يوم الثلاثاء 9 أغسطس بدار الأوبرا المصرية.

كان الباز فِيْ بداية حديثه عَنّْ عودة كاظم الساهر للغناء فِيْ مصر، وقال إن المصريين هم من صنعوا كاظم النجومية، وكان له مساحة كبيرة فِيْ الوعي المصري، وذلك عَنّْدما كان فِيْ العراق قبل مجيئه إلَّى مصر، لم يكن يتمتع بنجوميته العظيمة.

وأضاف الصحفِيْ المصري أن كاظم الساهر فاته 10 سنوات من الغناء والحفلات فِيْ مصر، وبرر دبلوماسيا سبب غيابه عَنّْ مصر، قائلا فِيْ مقابلة صحفِيْة نشرتها مؤخرا إحدى الصحف المصرية، إن “الأوضاع فِيْ العالم العربي”. كانت غير مناسبة.

وانتقد الباز رد كاظم على سبب غيابه، وربطها بالظروف، وعلق ساخرًا “ما هذه الظروف يا كاظم، حضر النجوم العرب حفلات مهرجان الموسيقى العربية التي لم تتوقف، بالإضافة إلَّى ذلك إلَّى حفلاتهم الموسيقية على الساحل وغيرها “.

يشار إلَّى أن كاظم الساهر أقام حفلا شعبيا كبيرا بمنطقة الساحل الشمالي، الخميس 4 أغسطس، فِيْ قرية سياحية، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم فِيْفِيْ عبده، بشرى، بسنت شوقي، داليا. شوقي وأحمد زاهر وآخرون.