اتهام “أنغامي” بعدم المصداقية تجاه أغنية أصالة “غلبان”.. وشام تتفاعل

أعادت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلَّى أحد المتابعين تنتقد تطبيق موسيقى أنغامي وتتهمه بعدم المصداقية أمام أغنية “غلبان” أحدث أغاني أصالة.

ونص التدوينة التي نشرتها شام عبر الستوري على حسابها على إنستجرام نصها “عَنّْ عَنّْصرية أنغامي وافتقارها للمصداقية” غالبان هُو الأول من حيث المستمعين، مليون ومائة ألف. ، وعدد الإعجابات أيضًا، لكنها فِيْ المرتبة الثالثة، بسبب حصرية أعمال عمرو دياب ونانسي عجرم ”.

وانتهى الخطاب بالسؤال أين المصداقية وأين شركة روتانا

وفِيْ رسالة ثانية، قال “غلبان (أغنية أصالة) دليل نجاح حقيقي، شاع فِيْ معظم الدول العربية حتى الآن، أكثر من 135 ألف إعجاب مقارنة بعدد المشاهدات المنطقية، أغنية واحدة تجاوزت المليون على تطبيق أنغامي. . ، مع عدد من الإعجابات يزيد عَنّْ مائة ألف أيضًا. الأغنية هِيْ ترند على تيك توك وفِيْسبوك وتويتر وأيضاً فِيْ الشارع، نجاح لا يشتري متابعين.

تطبيق الموسيقى أنغامي لم يعلق على هذا الاتهام حتى الآن.

وكانت أصالة قد طرحت أغنية “غلبان” عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والتي كانت من كلمات القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وبلغ عدد مشاهدات الأغنية على موقع يوتيوب ستة ملايين مشاهدة، بعد ثمانية أيام من إطلاقها، وحظيت بإشادة الجمهُور ونجوم الفن.

ووصفت الفنانة نوال الكويتي، عبر تغريدة لها على تويتر، أصالة نصري بـ “المبدعة” فِيْ تقديم كل ألوان الغناء، مشيرة إلَّى أن أغنيتها “غلبان” قريبة من القلب والأذنين قائلة “حبيبتك”.، أصول إبداعية فِيْ جميع ألوان الغناء، مبروك لمنك الجديد الذي دائمًا ما يكون قريبًا من القلوب والمستمعين “. .

وردت أصالة على تغريدة نوال الكويتية واصفة إياها بـ “صديقتها رفِيْعة المستوى” “أختي وصديقي رفِيْع المستوى، بارك الله فِيْ عمرك ويحفظك يا أمي العزيزة بالنجاح والكراك يا نوالتنا”.

وهنأت الفنانة إليسا، عبر تويتر، الفنانة نصري، معربة عَنّْ حبها العميق لها، وتمنت أيضًا التوفِيْق بمرافقتها دائمًا، حيث كتبت “نحن غارقون فِيْ قطع الحلاوة والأصالة. مبروك عليك عمل جديد، وكل مستقبلك يعمل مقدمًا، وأنت ناجح كَمْا أنت دائمًا، بحبك “. أصول قلبي “.

ورد نصري على إليسا، مشيرة إلَّى أنها صديقة نجاحها “أشكرك مرة أخرى وللمرة الثالثة على لطفك وحبك يا صديق النجاح”.