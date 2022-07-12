اتهام رهف القحطاني بالتمثيل بعد نجاتها من الغرق

اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المشهُورون بسناب شات السعودية، رهف القحطاني بالتمثيل فِيْ مقطع فِيْديو يوثق سقوطه من على متن يخت وسط البحر.

شاركت القحطاني مقطع الفِيْديو الذي ظهرت فِيْه وهِيْ تقوم بتعديل شعرها على جانب اليخت، فأتت إحدى صديقاتها لمساعدتها، ودفعتها دون قصد إلَّى البحر، مما تسبب فِيْ هروب كل من كان معها. . اصرخ وحاول مساعدتها بإلقاء حافظة الحياة عليها.

وعلقت رهف على الكليب قائلة “الله لا يحرمنا منه”.

وحظي مقطع الفِيْديو بتفاعل كبير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم المقطع للنقد، وقال آخرون إن التمثيل واضح جدًا، وهُو فقط للفت الأنظار من أجل زيادة الجمهُور حسب إيمانك. .

وجاء فِيْ التعليقات “هِيْ وحركاتها فشلت مرة واحدة، كلنا نفهم أنه تمثيل أوضح”.

وقال آخر “يا حبهم لجذب الانتباه والمبتدئين على استعداد لحل أي شيء. المشكلة هِيْ أن لا أحد يعرف أن هذه القضايا هِيْ منقذ مفتوح”.

وعلق أحد المتابعين، “إذا سئمت وتدربت أكثر على تمثيل المقاطع، لكنا صدقنا ذلك.”

وقبل أيام شعر القحطاني أيضا بالحرج خلال بث مباشر مع تيك توكر الإماراتي منصور الزايد.

وفِيْ التفاصيل، اعتذر منصور الزايد لرهف القحطاني بعد أن طلبت منه الظهُور على بثها، بحجة أنه لا يواعد الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الزايد خلال البث أنه قبل إضافة رهف ورحب بها علانية، لأنه لم يستطع رفض طلبها بالانضمام إلَّى البث المباشر دون اعتذار منها أمام الجماهِيْر.

قال منصور الزايد “لو سمحتني فأنا رجل. لا أخرج مع البنات ..” ليظهر لرهف تفهمه الكامل ويعتذر للشاب على إحراجه، معلقا “أوه، بعد رأسي، لماذا على العكس، أنا أسامحك … لخوفِيْ … لا أريدك أن تخجل “.

فِيْ غضون؛ أعلنت رهف القحطاني، مؤخرًا، أنها دفعت الغرامة التي فرضتها عليه الهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بعد رحلته إلَّى جزر المالديف.

وأكد القحطاني فِيْ مقطع فِيْديو، ردًا على أسئلة من مؤيديه، أنه دفع 200 ألف ريال وليس 400 ألف كَمْا يعتقد كثير من الناس، أو ما يقرب من 53 ألف دولار.

وعلق قائلا “أمي استلمت 400 ألف، 200 ألف، دفعَنّْا لها، وانتهى الأمر. سنمشي مع الناس، اخرس”.