اتهام كيم كارداشيان وسكوت ديسيك بالاحتيال ومطالبتهما بـ 40 مليون دولار

يواجه كيم كارداشيان وسكوت ديسك دعوى قضائية بسبب تورطهما فِيْ الترويج لسلع فاخرة على Instagram، ويُزعم أنه جزء من عملية احتيال مزيفة فِيْ اليانصيب.

كيم كارداشيان متهم بالاحتيال

علمت The Big Six أن الأشخاص الذين يقاضون كيم وسكوت فِيْ هذه القضية يطلبون منهم دفع 40 مليون دولار كتعويض، مدعين فِيْ هذا السياق أنهم حصلوا على وعد بفرص الفوز بالجوائز، بما فِيْ ذلك، على سبيل المثال، أولاً. تذكرة سفر من الدرجة الأولى إلَّى لوس أنجلوس، وإقامة لمدة 3 أيام فِيْ لاس فِيْغاس وجائزة 100000 دولار.

من جانبها، خرجت الشركة المنظمة لتلك المسابقة، Curated Businesses، للرد على هذه الاتهامات، قائلة إن هناك فائزين شرعيين فِيْ المسابقة ولديها وثائق تثبت ذلك.

لكن المدعين، الأشخاص الذين دخلوا فِيْ المسابقة ولم يفوزوا، زعموا فِيْ دعواهم أن Kim، 41، Scott، 39، والمنظم Curated Businesses بدأوا المسابقة لبيع المعلومات الشخصية للمشاركين للمعلنين.

وذكرت الدعوى، على حد زعم المدعين، أنهم من خلال المشاركة فِيْ المسابقة تعرضوا لسيل من الإعلانات من مئات المعلنين، واستهدف بعضهم بمحتوى مسيء وغير مرغوب فِيْه.

أشارت Big Six إلَّى أن Scott Disick هُو المنظم الرئيسي لهذه المسابقة القائمة على اليانصيب، وأنه وظف مجموعة من المشاهِيْر، بما فِيْ ذلك Kim Kardashian وأخواتها Chloe و Kourtney و Kylie Jenner و Kris Jenner، للمساعدة. كن ناجحًا فِيْ الترويج لهذه المسابقة لملايين متابعيك على منصة Instagram.

ومع ذلك، علم الستة الكبار أن المدعين رفعوا دعوى قضائية فقط على سكوت ديسك وكيم كارداشيان فِيْ هذه القضية، ولم يذكروا أيًا من الأسماء الأخرى المشاركة فِيْ الترويج للمسابقة.

مطالبات التعويض المالي

وبحسب الموقع، يُقال إن المدعين يريدون 20 مليون دولار كتعويض من كل منهم. فِيْ الوقت نفسه، رفض ممثل كيم التعليق على هذه الأخبار من قريب أو بعيد، بينما لم يتمكن الموقع من الوصول إلَّى أي من ممثلي Scott Disick و Curated Businesses للتعليق.

ولكن من ناحية أخرى، أرادت شركة Curated Businesses الأسترالية توضيح طريقة عمل المسابقة، وشرح جميع التفاصيل فِيْ صفحة “الأسئلة الشائعة” على موقعها الإلكتروني، مع إدراج أسماء الفائزين من 2022 إلَّى 2022 أيضًا. من الصفحات الإلكترونية للشركة، فِيْ محاولة للمطالبة بمكانه.