اتهام مشجع بـ “عقوق والده” بسبب الهلال فِيْ كأس لوسيل

انتهت مباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك، والتي حسمها الزعيم لصالحه بضربات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي، بالتعادل بهدف واحد لكل فريق.

سجل الهلال النيجيري هدفه أوديون إيغالو، فِيْما تعادل نجم الزمالك الأول أحمد سيد زيزو ​​، فاستعان الحكَمْ القطري بركلات الترجيح التي تألق فِيْها عبدالله المعيوف، بصد ركلتي جزاء.

أحد المعجبين اتهم بعصيان والده بتشجيع من الهلال

مقطع فِيْديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي للجماهِيْر فِيْ مصر يظهر الأب الزمالك يدعم فريقه، بينما يظهر ابنه بقميص القاهرة الأهلي ويدعم الهلال.

واصل نجل “الأهلي” استفزاز والده بتحفِيْز نجوم الهلال خلال ركلات الترجيح والسخرية من خسارة لاعبي الزمالك وإسرافهم فِيْ الضربات الترجيحية.

وعلق المعجبون بحماسة على الفِيْديو المتداول، حيث كتب أحد المعجبين أن ما يترتب على معاملة الصبي لوالده هُو العصيان بأحسن معانيه، والسبب عدم تشجيع فريق لا يحبه. . بل إلَّى الاستفزاز الذي يوجهه إلَّى والده بهذه الطريقة.

كتب أحد المشجعين، فِيْ تعليقه على الفِيْديو، أنه لو كان هذا الصبي ابنه، لكان قد قال وداعا للملاعب بعد المباراة.

يشار إلَّى أن الهلال حصل على جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار، مكافأة الفوز بمباراة كأس لوسيل، فِيْما حصل الزمالك على مليون دولار فقط.