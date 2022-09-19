اجابة سؤال اذا وضعت دودة على علامة x، العالم الحيواني واسع يضم في انواعه الديدان الارضية والحيوانية وهنا يكمن السر في الديدان لماذ ا اطلق مصطلح الديدان واين تعيش الديدان و هي عبارة عن مجموعة حيوانية تسكن على سطح الارض ومستنقعات المائية و على اجساد الكائنات الحية المتحللة له وظائف عديدة ومهمة وله تقسيماتها و هي ايضا من اللافقارية لا تحتوي على عامود فقري ومن المضرة للانسان ومفيدة و هي زاحفة تختلف من حيث الطول و شكل جسمها حلقي اغلبها وهنا من اجابة سؤال اذا وضعت دودة على علامة x .

ما هو تعريف اللافقاريات

اللافقاريات هي المجموعة الحيوانية التي تحتوي على حيوانات تفتقر إلى العمود الفقري في نظامها الهيكلي، وتضم هذه المجموعة أعدادًا هائلة من الكائنات الحية التي تنقسم إلى ديدان وإسفنج ومفصليات الأرجل وغيرها. التطفل على الكائنات الحية الأخرى مثل البشر والحيوانات، أو يعتمد على النباتات والعوالق البحرية.

حل سوال إذا وضعت دودة على x

الديدان هي أحد أنواع اللافقاريات، وقد منحها العلماء تصنيفًا خاصًا. بالنسبة للسؤال، يتم اختبار رد فعل الدودة في الصندوق وما إذا كانت ستذهب إلى الجانب المظلم أو المشرق منها. صيغة السؤال بأكملها هي “هذه صورة من داخل مربع. إذا وضعت دودة على x أسفل الصندوق، فأين تتوقع أن تذهب

التوجه إلى مكان مظلم ورطب.

ما هو تصنيف اللافقاريات

يندرج عدد كبير من الكائنات الحية التي ليس لها عمود فقري تحت مفهوم الحيوانات الفقارية، لذلك لجأ العلماء إلى تصنيفها إلى مجموعات من هذه المجموعات

تقسيم اللسعات مثل قنديل البحر، ودبابير البحر.

قسم الاسفنج مثل الاسفنج البحري.

الديدان المستديرة بما في ذلك دودة الأسكاريس.

الأنيلويد في اللغات ديدان الأرض والعلقات.

شوكيات الجلد في اللغات مثل قنفذ البحر ونجم البحر.

مفصليات الأرجل الجمبري والذباب والصراصير.

تقسيم الديدان المفلطحة وتشمل البلهارسيا والفاشيولا الكبدية.

قسم الرخويات ومن الأمثلة على ذلك القوقع البحري والمحار.

اجابة سؤال اذا وضعت دودة على علامة x ، اتجه العلماء المختصون في العالم الحيواني الي وضع الخطط في طريقة تصينف الديدان اي يقوموا بجلب صندوق و بكتابه في اسفل علامة x وضع الدودة في داخله واقفاله وبعدها يتم مراقية حركة الديدان اذا اتجهت الدودة وضعت نفسها فوق العلامة وتكون الديدان تتجه المكان المظلم غير مضوئ والرطب .