اجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام يحتفل السعوديون في اليوم الوطني والذي يعد من أعظم الأيام في تاريخ المملكة منذ تأسيسها، ويعد هذا اليوم إجازة رسمية في كافة القطاعات الحكومية، حيث أعلنت وزارة الموارد موعد اجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والقطاع الحكومي والخاص، كما وسيتخلل من خلال هذا اليوم العديد من الحفلات والفعاليات الوطنية ابتهاجا باليوم الوطني 92.

موعد إجازة العيد الوطني الـ 92 للمدارس والقطاعات الحكومية والخاصة

فِيْ 23 سبتمبر 1351 هـ أصدر الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن مرسوما ملكيا بتوحيد الدولة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السَعُودِيْة، وتسمية العاصمة الموحدة للمملكة. وهِيْ العاصمة الرياض.

بدأ الاحتفال الرسمي باليوم الوطني عام 2005 فِيْ عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السَعُودِيْة وخادم الحرمين الشريفِيْن رحمه الله، والذي تزامن مع اليوم الوطني الخامس والسبعين، عندما أصدر جلالة الملك مرسومًا ملكيًا يعتبر يوم 23 سبتمبر من كل عام أ إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين فِيْ المملكة فِيْ القطاعات العامة والخاصة والهادفة للربح ومختلف الإدارات العامة والوزارات.

ومنذ ذلك التاريخ، تم منح موظفِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إجازة رسمية فِيْ 23 سبتمبر احتفالاً بالذكرى السنوية للعيد الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة، وهذا العام هُو اليوم الوطني الـ 92. وقد أعلنت وزارة التعليم والموارد البشرية تاريخ العيد. لهذا العام على النحو التالي –

تبدأ الإجازات المدرسية يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وتنتهِيْ يوم السبت 24 سبتمبر بشرط عودة الطلاب إلى مدرستهم اعتبارًا من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022.

وبالنسبة للعاملين فِيْ القطاع الحكومي، فإن مَوعِد إجازتهم سيكون يومي الخميس والجمعة، الموافق 22 و 23 سبتمبر 2022، حيث سيحصل العاملون على عطلة رسمية يوم الخميس لتكون بديلا عن يوم الجمعة الذي يمثل العطلة الرسمية، حسب مادة الإجازات فِيْ قانون العمل بالمملكة العربية السَعُودِيْة والتي تنص على ما يلي –

* بالنسبة للعاملين فِيْ القطاع الخاص وغير الربحي، أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة سعد الحماد، أنه فِيْ حال صادف عطلة العيد الوطني يوم الجمعة، يجب على جميع أصحاب العمل الالتزام بما نصت عليه المادة 24. من اللائحة التنفِيْذية لنظام العمل، والتي تنص على تعويض العامل عن تصريح العيد الوطني فِيْ حالة تزامنه مع يوم الراحة الأسبوعية، أي يمنح العامل يوم راحة قبل يوم أو بعده .

يأتي موعد اجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والقطاع الحكومي والخاص من تاريخ الواحد والعشرين حتى تاريخ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر، وخلال هذه المناسبة تقام الحفلات الضخمة، وتنتثر العبارات فرحا باليوم الوطني السعودي.