اجازة عيد الأضحى للموظفين القطاع العام والخاص والبنوك فى المملكة

إجازة عيد الأضحى المبارك هي إحدى الإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. تُمنح الإجازة لجميع الوزارات والمؤسسات على اختلاف أنواعها ، حكومية كانت أم خاصة ، ويستحق العامل إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام ، ابتداءً من يوم الوقوف بعرفات ، حيث يهتم العاملون في المملكة في القطاع. . التاريخ العام لبداية ونهاية الإجازة لإعطاء الأولوية للإجازة قبل العودة إلى العمل. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ، يصادف أول أيام عيد الأضحى يوم السبت ، الموافق لليوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443 هـ ، الذي يوافق اليوم التاسع من شهر تموز (يوليو) 2022 م.

إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام

تسمى إجازة عيد الأضحى إجازة الحج لارتباطها بطقوس الحج المنظمة في الأرض المقدسة ، ولا تحسب إجازة العيد من رصيد إجازة الموظف. وتبدأ الإجازة يوم الاثنين الموافق لليوم الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1443 هـ ، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من الشهر. ذو الحجة 1443.

إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص

تبدأ إجازة عيد الأضحى للعاملين في المؤسسات الخاصة يوم الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443 هـ.

اجازة عيد الاضحى لموظفي البنك

أعلن البنك المركزي أن إجازة الحج لموظفي البنك تبدأ مساء الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر ذي الحجة 1443 م وتنتهي يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر. ذو الحجة 1443 هـ. وأضاف أنه سيتم إغلاق المعاملات المصرفية والصرفية لمدة ثلاثة أيام لحين منح الموظفين إجازة عمل رسمية.

الجدير بالذكر أن للموظفين الحق في أخذ إجازة عيد الأضحى وفق ضوابط كل مؤسسة وشركة ، وبما يتناسب مع طبيعة العمل في القطاع الحكومي أو الخاص ، وكذلك تنظيم المواعيد المصرفية بحيث يكون العملاء. لا تتأثر به.