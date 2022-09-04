اجتماع الإثنين..”أوبك+” فِيْ مواجهة متغيرات عالمية وضغوط موسكو

تجتمع كتلة أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، غدًا الاثنين، على خلفِيْة تراجع متوقع فِيْ الطلب.

قالت مصادر من أوبك +، وفقًا لرويترز، إن المنظمة ستبقي على الأرجح حصص إنتاج النفط ثابتة فِيْ أكتوبر، رغم أن المصادر لا تستبعد خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت عَنّْ مستويات عالية جدًا هذا العام.

عدلت أوبك + توقعاتها للسوق لهذا العام وتتوقع الآن أن يقل الطلب عَنّْ الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، لينخفض ​​إلَّى التوقعات السابقة البالغة 500 ألف برميل.

فِيْ غضون ذلك، يواجه تحالف أوبك + وضعا غير عادي. بعد قضاء عامين فِيْ تغذية إنتاج النفط الخامل تدريجياً فِيْ عالم ما بعد الوباء، ترسخت الضغوط من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة لترويض التضخم عَنّْ طريق زيادة العرض خلال الأشهر القليلة الماضية.

ودفعت التقلبات الأخيرة، بما فِيْ ذلك انخفاض خام برنت بأكثر من 20٪ منذ أوائل يونيو، الرياض إلَّى القول بأن تخفِيْضات الإنتاج قد تكون ضرورية.

قال كريستيان مالك، الرئيس العالمي لاستراتيجية الطاقة فِيْ JPMorgan Chase & Co.

وأضاف “تغيرت أشياء عدة منذ اجتماع” أوبك + “قبل شهر، عَنّْدما اضطر إلَّى النظر فِيْ مناشدات الرئيس جو بايدن لزيادة الإنتاج على نطاق أوسع”.

الضغط الروسي

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأحد، عَنّْ مصادر مطلعة قولها إن روسيا أبدت معارضتها لخفض إنتاج النفط فِيْ الوقت الحاضر، وأنه من المرجح أن تحافظ أوبك وحلفاؤها (أوبك +) على إنتاجها. المستوى عَنّْدما يجتمع غدا.

قال ستيفن برينوك، المحلل فِيْ بي.فِيْ.إم للسمسرة النفطية، إن برنت تخلى عَنّْ المكاسب التي حققها بعد التعليقات السعودية فِيْ 22 أغسطس، وإن المجموعة بحاجة إلَّى اتخاذ إجراءات لوقف الانهِيْار.

“من المحتمل أن تبذل جهُود لتحفِيْز السوق قبل الاجتماع الحاسم. ومع ذلك، فهُو عمل وليس أقوال.

سوق النفط

ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز تحالف “أوبك +” الهدوء الحالي فِيْ الأسعار، حيث توقع 16 من 20 من التجار والمحللين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج أن التحالف سيظل ثابتًا عَنّْدما يقرر مستويات الإنتاج فِيْ أكتوبر فِيْ اجتماع عبر الإنترنت يوم الاثنين المقبل.

أسعار النفط

وانخفض خام برنت القياسي إلَّى حوالي 95 دولارًا للبرميل من 120 دولارًا فِيْ يونيو، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي وركود فِيْ الغرب.

تشير البيانات من السوق الفعلي إلَّى أن العرض لا يزال شحيحًا، حيث ينتج العديد من دول أوبك أقل من أهدافها والعقوبات الغربية الجديدة تهدد الصادرات الروسية.

أكدت روسيا، الجمعة، أنها ستتوقف عَنّْ إمداد الدول التي تؤيد فكرة تحديد سقف لأسعار إمداداتها من الطاقة وسط صراع عسكري فِيْ أوكرانيا.

واتفقت أوبك + فِيْ اجتماعها السابق على زيادة المستوى المستهدف للإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، بعد إلغاء تخفِيْضات قياسية بنحو عشرة ملايين برميل يوميًا كانت قد وافقت عليها فِيْ عام 2022 للمساعدة فِيْ مواجهة تأثير جائحة كورونا.

وقال تقرير اللجنة الفنية إن الطلب على النفط، الذي تتوقع أن يرتفع بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا هذا العام، يواجه حالة من عدم اليقين كبيرة، خاصة فِيْ ظل ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية التي تقوض ميزانيات المستهلكين.

وقال التقرير “الارتفاع فِيْ أسعار الطاقة يشكل خطرا آخر فِيْ المستقبل … وقد يؤدي … إلَّى انخفاض كبير فِيْ الاستهلاك أكثر مما هُو متوقع حاليا، خاصة مع نهاية العام”.

أظهر مسح شهري لرويترز عَنّْ إنتاج أوبك نُشر يوم الأربعاء أن الإنتاج ارتفع فِيْ أغسطس إلَّى أعلى مستوى له منذ بداية الوباء فِيْ 2022، لكنه لا يزال 1.4 مليون برميل يوميا دون المستوى المستهدف للشهر، مقارنة بعجز. 1.3 مليون برميل يوميا فِيْ يوليو تموز.

يفتقر العديد من المنتجين فِيْ أوبك وأوبك + إلَّى الطاقة الإنتاجية الفائضة لزيادة الإنتاج بسبب عدم كفاية الاستثمار فِيْ حقول النفط وكذلك العقوبات الغربية على منتجي النفط مثل إيران وفنزويلا وروسيا.

قال الأمين العام لـ “أوبك”، هِيْثم الغيص، إنه يتوقع ارتفاعا “تصاعديا” فِيْ الطلب من المستهلكين الحريصين على استئناف حياتهم الطبيعية بعد عامين من فرض قيود لمواجهة كوفِيْد. وراجعت لجنة “أوبك +” التي اجتمعت فِيْ وقت سابق هذا الأسبوع توقعاتها لتكشف عَنّْ نقص الإمدادات فِيْ الربع الرابع من العام الجاري.

وقال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع فِيْ ING Groep NV فِيْ سنغافورة “سيكون من الغريب خفض الإنتاج بينما تظهر أعداد (أعضاء أوبك +) سوقًا أضيق من المتوقع”.