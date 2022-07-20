اجتماع سعودي رفيع المستوى مع 4 دول لمناقشة الوضع في اليمن

عقد مسؤولون رفيعو المستوى من حكومة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لقاء عبر الفيديو في 18 يوليو 2022 م لمناقشة الوضع في اليمن. ورحبوا بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز جروندبرج، الذي دعا إلى الاجتماع، ورحبوا أيضًا بمشاركة ديفيد جريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية لليمن، للحديث عن ناقلة النفط “أكثر أمانًا”. . ” – ثبات التهدئة، التي حققت فوائد ملموسة للشعب اليمني، منذ أن بدأت في 20 أبريل / نيسان. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة الاستمرار والبناء على هذا التقدم الذي يتطلب تنازلات من جميع الأطراف. أيدت لجنة الخمس سنوات بشكل كامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد فترة الهدنة في 2 أغسطس وتمديدها، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكامها. واتفقت اللجنة على أن الأهداف النهائية للعملية التي تقودها الأمم المتحدة يجب أن تكون تحقيق وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، وأن هذه التسوية يجب أن تستند إلى الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واصلت الحكومة اليمنية تنفيذ إجراءات بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تسهيل دخول الوقود عبر ميناء الحديدة واستئناف بعض الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء.

استخدام الدخل لدفع الأجور

وشددت اللجنة الخمسية على أهمية استخدام جميع الأطراف للأرباح، بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة، لدفع الرواتب. وأعربت اللجنة الخمسية عن قلقها إزاء الأثر الإنساني الخطير لإغلاق الطرق المستمر حول تعز، ودعت الحوثيين إلى إبداء المرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور. وشددت اللجنة على أهمية تحسين حرية تنقل المدنيين في جميع أنحاء اليمن، مؤكدة أهمية التواصل البناء مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق. كررت اللجنة الخمسية دعمها للجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمبعوثين وصادقت على نهجها متعدد المسارات. ورحب بالتقدم الذي أتاحه ذلك في مناقشة القضايا الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك إنشاء لجنة التنسيق العسكرية، وغرفة التنسيق المشتركة على المستوى العملياتي، وبدء حوار الرواتب. القيادة السياسية ومبادرة اليمنيين برعاية الأمم المتحدة. شددت اللجنة على أهمية أن تكون العملية السياسية شاملة للجميع، وحثت جميع الأطراف على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والجادة للمرأة في عملية السلام في اليمن. وشدد على أهمية احترام الأطراف لالتزامها بنسبة 30 في المائة على الأقل من مشاركة المرأة، تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وجددت اللجنة الخمسية الإعراب عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني، مشيرة إلى أن التأثير الضار للأزمات العالمية على الواردات الغذائية. واتفق أعضاؤها على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توافر التمويل التجاري.

مناجم الموت

أقرت لجنة الخمس سنوات بأن الخسائر المدنية المرتبطة بالنزاع الحالي ناجمة بشكل رئيسي عن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ودعت إلى تسريع جهود إزالة الألغام، مسلطة الضوء على عمل الأمم المتحدة في هذا الصدد. وأشادت اللجنة بجهود مشروع “مسام” لنزع الألغام وأعربت عن قلقها من أنباء عن قيام الحوثيين بزرع ألغام بحرية في البحر الأحمر قرب الناقلة “صافر”. كإجراء إنساني وبناء الثقة. واتفقت اللجنة الخماسية على الحاجة الماسة لتأمين التمويل اللازم للسماح بنقل النفط من الناقلة المدمرة صافر إلى ناقلة أخرى. وأشارت اللجنة إلى تعهدات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ورحبت بالتعهد الإضافي البالغ مليوني جنيه إسترليني من المملكة المتحدة. كما أعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة لوضع خطة شاملة لتلافي كارثة إنسانية ومخاطر بيئية.

حزم الدعم

رحبت اللجنة الخمسية بحزمة الدعم الاقتصادي المشترك البالغة 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لليمن، والتي أعلنوها في أبريل، وكذلك الالتزام بمنحة إضافية من المملكة العربية السعودية بمبلغ 200 مليون دولار لتوفير البترول. المشتقات لتشغيل الطاقة. نباتات في اليمن.