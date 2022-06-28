اجتماع طارئ فِيْ نقابة المهن الموسيقية لرفض استقالة هاني شاكر

أعلن الأمين العام للنقابة أحمد رمضان صباح اليوم الثلاثاء، أن اتحاد المهن الموسيقية فِيْ مصر، يعقد اجتماعا غدا الأربعاء لمناقشة استقالة الفنان الكابتن هاني شاكر من منصبه.

وقال رمضان، فِيْ تصريحات صحفِيْة، إن “نقيب المهن الموسيقية لم يقدم استقالته رسمياً من النقابة”، مضيفاً “قرار الفنان هاني شاكر قرار عاطفِيْ، إنه قرار عاطفِيْ”. وذلك لما حدث فِيْ المؤتمر الصحفِيْ بخصوص اعتذار حسن شاكوش “.

ونقلت “المصري اليوم” عَنّْ رمضان قوله “لما غادر الكابتن المؤتمر اعتذر حسن شاكوش لعازفِيْ الطبول، كان حزينًا جدًا، ولم يبقَ عليه أحد. بسبب ما حدث أمامه حدثت مواجهات وتبادل لفظي “.

أبرزت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، ضرورة عقد جلسة طارئة للمجلس لحث الجمعية العمومية للنهُوض ودراسة كَيْفَِيْة إقناع هاني شاكر بسحب استقالته. الذي قدمه.

وقال فِيْ حديث لوسائل الإعلام “ما حدث فِيْ المؤتمر الصحفِيْ مهزلة. كان رد فعل طبيعي منه أن يستقيل حفاظا على وجهه وكرامته فِيْ مؤتمر يشاهده العالم العربي كله”.

وأضاف “ندرك أن تقاعده فِيْ الاستقالة سيكون صعبًا هذه المرة، لكنه فِيْ النهاية هُو صاحب القرار. وقف أمام النار حتى يتمكن الموسيقيون المهِيْمنون فِيْ النقابة من ضمان حقوقهم. دائمًا ما يتعرضون لهجوم عَنّْيف على وسائل التواصل الاجتماعي “.

وذكر أن “هاني شاكر شعر بعدم الاحترام أثناء جلوسه فِيْ مؤتمر يذاع فِيْ أنحاء العالم العربي، وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، سأستقيل أنا أيضا، وأنا سأستقيل”. لأنني أرفض أن أكون مرتعشة، علمني والدي وربني على احترام الذات.

وأكد أن المؤتمر انعقد بعد اتفاق مع فرقة الإيقاع ولم يكن بحسن شاكوش، وكان بناء على طلبهم اعتذر شاكوش لهاني شاكر، لكن الأخير فوجئ بتشريح الجثة فِيْ المجلس والنقيب فِيْ. ممتلئ. انظر واسمع من الجميع.

وأوضحت “قال الأرتست علم أن المؤتمر، لاستعادة كرامته وانقسام الإيقاع فِيْ الوطن العربي، كان لابد من احترام العظماء، للأسف، كلنا محكوم عليه بالفشل”.

وأعلن الفنان المصري هاني شاكر، فِيْ اتصال هاتفِيْ مع الإعلامي عمرو أديب، فِيْ برنامجه “الحكاية”، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، بسبب الأزمة التي حدثت. فِيْ محاضرة اعتذار حسن شاكوش لعازفِيْ الإيقاع.