اجتماع طارئ لبحث نص استقالة هاني شاكر والبدء بالبحث عَنّْ بديله

يستعد اتحاد المهن الموسيقية فِيْ مصر لعقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة القادمة ؛ للتعامل مع استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه والتي قدمها رسمياً وخطياً لأول مرة، أمس الأحد.

أكد مصدر نقابي فِيْ تصريحات صحفِيْة أن استقالة هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية نهائية ولا رجعة فِيْها.

وأوضح المصدر نفسه أن المجلس أراد إعطاء شاكر مهلة حتى 20 يوليو / تموز لتغيير رأيه، لكن بعد إعلان الاستقالة لوسائل الإعلام، اضطر المجلس إلَّى فتح باب الترشح لمنصب النقيب خلال 15 يومًا.

وقال إن النقابة ستعقد اجتماعا طارئا فِيْ الساعات القليلة المقبلة لبدء الترتيب للفترة المقبلة حيث أن كل ما كان يدور فِيْ خلدهم هُو بدء الترتيب بعد عيد الأضحى، ربما لأن هاني شاكر غير قراره. وفق ما أوردته صحيفة الوطن.

وأشار إلَّى أنه يتعين على المجلس النقابي الآن توضيح الفترة المقبلة من عمر المجلس الحالي، وفتح باب الترشح للانتخابات لمنصب النقيب فِيْ مدة لا تتجاوز 15 يوما، حتى تجرى الانتخابات لأجل. السنة المتبقية من ولاية هاني شاكر.

وقال حمادة نبيل مدير اعمال الفنان هاني شاكر فِيْ تصريحات لـ “فوشيه” ان الاخير مصمم على الاستقالة من النقابة رغم تواصل وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم معه. حتى تراجع عَنّْ هذا القرار.

وأضاف نبيل أن نقيب الموسيقيين كان سيقدم استقالته بعد مؤتمر “اعتذار من حسن شاكوش” الذي وقع فِيْه الشجار، لكن النقابة كانت لديها إجازات أسبوعية وكان يسافر أيضا خارج مصر، وهذا ما أوقف تقديمه. استقالة.

وأشار إلَّى أن الفنان هاني شاكر لم يعد قادرا على هذه العداوات والمشاجرات التي تأتي وراء النقابة والشركات التابعة لها، وأن نص استقالة الفنان جاء على النحو التالي “استقيل من منصب نقيب المهن الموسيقية، لأني لم يعد بإمكاني الدخول فِيْ عداوات أو خلافات مع أي شخص، وسأعود مرة أخرى “. بين صفوف الموسيقيين وبعيدا عَنّْ المقاعد والأكشاك “.