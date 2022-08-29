اجتماع عاجل.. و3 مفاجآت فِيْ الشارع السعودي عَنّْ “أزمة” ملعب النصر

أثار ملعب مرسول بارك غضب الشارع الرياضي السعودي، بعد أن تصرف المسؤولون بشكل غير قانوني، وفقا لقواعد كرة القدم، محليا ودوليا، خلال مباراة الفريق الأولى لكرة القدم بنادي النصر، ضد الوحدة، عَنّْد صاحبها. من الارض فاز (1-0) فِيْ الجولة الاولى من الدوري السعودي “روشان”.

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يأمل فريق النصر الأول لكرة القدم أن ينافس حقاً على لقب النسخة الأولى من دوري “روشن” السعودي، بعد أن احتل المركز الثالث فِيْ موسم 2022، حيث جلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا 4 لاعبين، البرازيلي لويس جوستافو، الإيفواري جيسلان كونان، الكولومبي ديفِيْد أوسبينا وعبد الرحمن غريب.

لقاء عاجل .. 3 مفاجآت على الشارع السعودي بشأن “أزمة” استاد النصر

فِيْ الدقيقة الثالثة من المباراة بين رفقاء المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ضد الوحدة، سجل النجم الكاميروني فنسنت أبو بكر، بضربة رأس متقنة، أولى أهداف الفوز فِيْ موسم 2023.

وأقدم انتصار، على احتفال غير قانوني فِيْ لعبة كرة القدم محلياً وعالمياً، حيث تم إغلاق “إنارة” ملعب السيدة بارك على طريقة احتفال المصارعين المحترفِيْن فِيْ “WWE”، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً. فِيْ المجتمع الرياضي السعودي.

نستعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” 3 مفاجآت من شأنها إثارة الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، حول آخر مستجدات أزمة استاد النصر، كَمْا نشرتها جريدة الرياضية فِيْ نسختها الورقية الصادرة صباح اليوم، الاثنين

لقاء عاجل، بعد ظهر اليوم الاثنين، يشهد لقاء ثلاثي يضم حضور مسؤول من النصر، مع إداري من مرسول بارك، ومسؤول من الدوري السعودي “روشن”، بالترتيب. لمناقشة آلية استخدام التكنولوجيا لـ “إطفاء” أنوار الاستاد فِيْ المباريات.

– الدفاع الأمريكي. وترى إدارة ملعب مرسول بارك أن ما حدث يفترض أن يضيف جمالاً إلَّى الدوري السعودي، موضحة أنه فِيْ نفس اليوم شهدت الملاعب الأمريكية احتفالات مماثلة دون أي أزمة.

– فتوى قانونية. وأكد الدكتور أيمن الرفاعي الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن الحكَمْ “تقديري” لوقف مباراة النصر والوحدة فِيْ حال تكرار الحادث مرة أخرى.