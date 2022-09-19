أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية وتطوير الشراكات.

سيمكن ذلك البلدان من مواجهة التحديات والتغيرات المستقبلية فِيْ عالم العمل، وضمان حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

وشددت على ضرورة توفِيْر التدريب لتطوير المهارات المتقدمة بما يعزز مشاركة العامل فِيْ جهُود تحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل فِيْ عالم الأعمال المتغير.

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن تعزيز التعاون الدولي لحماية العمال حول العالم، وضمان صحتهم وسلامتهم، ومعالجة البطالة، والحد من علاقات العمل غير المتوازنة، وعدم المساواة والتمييز الذي قد يتعرض له العمال. يتعرض لضرورة ملحة.

وأوضح أن خلق بيئة تنظيمية وتشريعية حديثة ومرنة لسوق العمل تمكن أصحاب الأعمال من التكَيْفَ مع أي تغيرات تحدث فِيْ الاقتصاد العالمي أصبح خطوة لا غنى عَنّْها فِيْ عالمنا.

جاء ذلك فِيْ كلمة ألقاها العور خلال اجتماع وزراء العمل والتشغيل لمجموعة العشرين الذي اختتم أعماله فِيْ بالي بإندونيسيا. ناقش الاجتماع أولويات السياسات المتعلقة بمعالجة قضايا العمل والتوظيف، والقضايا الاجتماعية لتطوير سياسات سوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة وتمكين المرأة.

وأعرب وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس وفد الدولة المشارك فِيْ الاجتماع فِيْ كلمته عَنّْ شكره لجمهُورية إندونيسيا لدعوتها دولة الإمارات للمشاركة فِيْ اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة الدول العربية. عشرين هذا العام ولرؤية ما تفعله الدول الأعضاء فِيْ مجموعة العشرين فِيْما يتعلق بوضع معايير عادلة وشاملة وعالمية لأسواق العمل التي محورها الإنسان.

كَمْا شكر العور جمهُورية الهند على دعوتها دولة الإمارات للمشاركة فِيْ الاجتماع الذي سيعقد العام المقبل، باعتبارها الدولة التي ستترأس “مجموعة العشرين”.

وأوضح العور أن منتدى مثل “مجموعة العشرين” يساهم فِيْ تحسين السياسات وتوفِيْر مؤشرات معيارية لقياس العمل المنجز مما يؤدي فِيْ النهاية إلَّى تحديد شراكات بناءة ومفِيْدة بين الدول.

وأشاد بالمناقشات حول القطاعات الرئيسية التي تخلق فرص عمل، موضحا الأدوار التي يمكن أن تلعبها الحكومات والجهات المعَنّْية، بالإضافة إلَّى التوجه نحو تطوير السياسات القائمة على الأدلة والبيانات.

وأكد أن التعافِيْ السريع لدولة الإمارات وتغلبها على آثار جائحة كوفِيْد -19 جاء نتيجة لوجود رؤية واضحة وثاقبة من القيادة الرشيدة للتعامل معها، بالإضافة إلَّى تطوير رؤية فاعلة. البرامج الصحية والوقائية والاقتصادية والاجتماعية، ووجود قوى عاملة من الشباب، وبنية تحتية رقمية متطورة.

وأشار العور إلَّى جهُود دولة الإمارات فِيْ تحديث سياسات العمل لمواجهة التحديات المتغيرة، ودخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل لجميع المؤسسات وأصحاب العمل والعاملين فِيْ القطاع الخاص فِيْ الدولة حيز التنفِيْذ.

وأشار إلَّى أن هذه الخطوة تعزز توازن الحقوق بين أصحاب العمل والعمال، وتولي أهمية لمشاركة أصحاب الهمم فِيْ الحياة الاقتصادية وانخراطهم فِيْ نظام العمل بالدولة، من خلال الاعتماد على مزايا التكنولوجيا، إضافة إلَّى ذلك. إنشاء منصات إلكترونية لتشجيع التعلم مدى الحياة، والموافقة على نظام التأمين ضد البطالة، والذي سيدخل حيز التنفِيْذ اعتبارًا من يناير 2023، ويمكن للمواطنين والمقيمين العاملين فِيْ القطاعين الحكومي والخاص الاستفادة منه.

تعد مجموعة العشرين منتدى رئيسيًا للتعاون الاقتصادي الدولي يضم قادة من جميع القارات، وتلعب دورًا استراتيجيًا فِيْ تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي، حيث يمثل أعضاء مجموعة العشرين أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 75٪ من التجارة الدولية. يعيش حوالي 60٪ من سكان العالم فِيْ بلدان المجموعة.

تهتم اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين بمناقشة قضايا السياسة العامة لدول المجموعة والعالم، مثل تعزيز عمل المرأة والمساواة بين الجنسين فِيْ سوق العمل، وأنماط العمل فِيْ عصر الرقمنة وأنظمة الحماية الاجتماعية وتسهِيْل انتقال وإعداد الشباب من المراحل التعليمية إلَّى سوق العمل والمحاور الأخرى ذات الصلة.

يشار إلَّى أن إندونيسيا تولت رئاسة “مجموعة العشرين” لهذا العام، واستندت الخطة الإندونيسية على مبدأ “الانتعاش معًا انتعاش أقوى” وتضمنت محاور حيوية مثل الصحة العالمية، التحول الرقمي.، والتحول فِيْ قطاع الطاقة بهدف تشجيع الانتعاش المتوازن للاقتصاد العالمي، واستقرار النظام النقدي المالي العالمي ومرونته، والنمو الاقتصادي المستدام والشامل.