اجراءات وطريقة تجديد لوحة السيارة في السعودية 2022 ، دائماً ما يتم البحث من قبل العديد من الأشخاص ممن يمتلكون المركبات والسيارات داخل المملكة حول التعرف على الطرق التي تمكنهم من تجديد لوحة السيارة في السعودية ، وهي من الأمور المهمة التي يجب على مالكي السيارات في السعودية معرفتها ، والتعرف على الإدارة العامة للمرور في المملكة ، والتي تعد احدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها تجديد لوحة السيارة من خلال ، تابعوا معنا .

تجديد لوحة السيارة في السعودية

تعد خدمة تجديد لوحة السيارة في المملكة العربية السعودية من الخدمات المتميزة التي تقدمها إدارة المرور في المملكة العربية السعودية، وهي بالطبع تابعة لوزارة الداخلية السعودية. تفرض الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والمعايير المحددة للراغبين في تجديد لوحة المركبة في المملكة العربية السعودية. توفر خدمة أصحاب السيارات والأفراد المرخص لهم بتجديد اللوحات الوقت والجهد بعيدًا عن النظام التقليدي القديم، في سياق تسهيل جميع الخدمات التي تقدمها إدارة المرور للمواطنين والمقيمين.

كيفية تجديد لوحة السيارة

أوضحت إدارة المرور بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية طريقة تجديد لوحة السيارة في المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

كتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة على نموذج لوحة المركبة المعد من قبل الجهات المختصة.

أن تتوفر اللوحات القديمة بحيث يمكن استبدالها بأخرى جديدة.

دفع الرسوم المستحقة لتجديد لوحة السيارة.

يتوفر ملف لحفظ الأوراق لتحديد لوحة السيارة.

شروط تجديد لوحة السيارة في السعودية

هناك عدد من الشروط لتجديد لوحة السيارة في المملكة العربية السعودية، والتي يجب على أصحاب السيارات الراغبين في تجديد السيارة في السعودية الالتزام بها، وذلك على النحو التالي

أن لا يكون للسيارة أي مخالفات.

دفع كافة رسوم تجديد لوحة السيارة.

إحضار صورة طبق الأصل من بطاقة الأحوال الشخصية لمالك السيارة السعودي إذا كان سعودياً.

إحضار صورة طبق الأصل من تصريح الإقامة لمالك السيارة في حالة كونه غير سعودي.

يجب فحص السيارة بانتظام.

إحضار نسخة من السيارة الأصلية ورخصتها.

يجب أن يكون للسيارة تأمين، وأن يكون ساري المفعول.

يجب استكمال جميع المعلومات المتعلقة باستمارة تجديد لوحة الترخيص.

إحضار صورة طبق الأصل من السجل التجاري في حال كان مالك السيارة مؤسسة أو شركة.

تقديم نسخة من استمارة تسجيل السيارة المراد تجديد لوحة ترخيصها.

يجب أن تكون رخصة السيارة سارية المفعول.

رسوم تجديد لوحة المركبة في المملكة العربية السعودية 1444

تبلغ قيمة رسوم تجديد لوحة المركبة في المملكة العربية السعودية 100 ريال سعودي، وتشمل جميع أنواع لوحات السيارات السعودية. جاء ذلك بناءً على قرار صادر عن الإدارة العامة للمرور بالسعودية أعلنته عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر.

خطوات إصدار لوحة ترخيص عبر أبشر 2022

يمكن تقديم طلب الحصول على لوحة ترخيص من خلال الذهاب إلى منصة أبشر ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى منصة “أبشر” الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر عن طريق إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور في المساحة المخصصة لها.

حدد رمز المدفوعات الحكومية.

حدد الخيار في Home Office Payments.

انقر فوق خيار المرور.

انقر فوق الخيار لإعادة إصدار لوحة الترخيص.

دفع رسوم تغيير لوحة الترخيص والتي تبلغ 100 ريال سعودي لكلا اللوحتين.

التوجه إلى أقرب فرع مرور، للحصول على نموذج تصريح مؤقت خاص بإعادة إصدار لوحة السيارة.

ابدأ بكتابة المعلومات وفق النموذج التالي اكتب رقم السجل المدني. اكتب رقم لوحة الترخيص.

انقر على أيقونة نوع التسجيل.

بعد انتهاء المدة بحوالي أسبوعين، سيتم تأجيل عملية التقديم.

اذهب إلى أقرب مكتب مرور واحصل على لوحة ترخيص السيارة الجديدة.

استعلام عن سيارة برقم 1444 سعودي

يمكن الاستعلام عن سيارة برقم لوحة السعودية عبر منصة أبشر ويتم ذلك على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى منصة “أبشر” الإلكترونية.

تحديد اختيار الخدمات الإلكترونية.

حدد الاستفسارات الإلكترونية.

تعيين خدمة الاستعلام عن لوحة الأرقام.

اكتب المعلومات التالية رقم الهوية. رقم لوحة. رمز التحقق المرئي.

انقر فوق خيار العرض.

ستظهر جميع المعلومات المطلوبة.

طريقة إسقاط اللوحات السعودية 1444

عملت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على تقديم عدة خدمات لأصحاب المركبات من بينها خدمة إسقاط السيارة من حركة المرور. يمكّن هذا النوع من الخدمة الراغبين في تحويل السيارات إلى قطع غيار، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

البحث المباشر عن المتاجر التي تعمل في مجال تحويل السيارات لقطع غيارها.

حدد سعر الطلب لبيع السيارة للمحل الذي وجدت فيه.

الحصول على مستند من المتجر، ومن المهم أن يتم ختمه من المتجر، ويوضح تفاصيل بيع السيارة.

تحضير مستند البيع والشراء ومن المهم أن يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة ببيع السيارة.

استلام لوحات السيارة بالإضافة إلى أوراق البيع من المحل.

ابدأ بتسجيل المستند في إدارة المرور التي يبيعها صاحب السيارة أو من ينوب عنه.

دفع كافة الرسوم المتعلقة بتسجيل إسقاط ملكية المركبة إلى إدارة المرور.

ابدأ في تفكيك المركبة وتحويلها إلى قطع غيار لاستخدامها في مركبات أخرى من نفس النوع.

كيف يمكنني استعادة لوحة الترخيص المفقودة

بناءً على قرارات الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، فإن إجراءات الحصول على لوحة السيارة المفقودة تتطلب من صاحب لوحة السيارة المفقودة تقديم طلب وإبلاغ الشرطة السعودية، وبعد ذلك يتم طلب الاتصال. المتابعة وإجراء التحقيق وفق الإجراءات اللازمة لاسترداد لوحة المركبة المفقودة.

اجراءات وطريقة تجديد لوحة السيارة في السعودية 2022 ، كما نلاحظ أنه بعد اتخاذ الإجراءات السابقة يكون طلب تجديد لوحة السيارة في المملكة العربية السعودية ناجحًا، وبالتالي يجب على مالك السيارة أو الشخص المخول من قبله ة الإدارة المختصة خلال 15 يومًا، من أجل الحصول على لوحات جديدة.