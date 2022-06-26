اجل ما كان هذا حب كلمات

نعم كان هذا حب الكلمات من أجمل الأغاني التي قدمها الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله وحظيت باهتمام كبير من الجمهُور ومن المعروف أن الفنان استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا محَلْيا وفِيْ عدد من الدول الأخرى. من الجوائز بسبب أدائه الاحترافِيْ، ومن خلالها سنتعرف على سبب كون هذا هُو حب الكلمات.

يا ما كان هذا الحب للكلمات

أغنية “نعم كان هذا حب” جاءت حصريا من كلمات تركي، ألحان الأستاذ طارق محمد، إنتاج شركة روتنا. أما عن التفسير الصوتي الاحترافِيْ المتميز، فقد قدمه الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، وفِيْما يلي كلمات الأغنية

الاستماع إلى أغنية، نعم، كان ذلك حبًا

بعد النجاح الكبير لأغنية الفنان عبد المجيد عبدالله، والشهرة الكبيرة التي نتجت عن التفسير الاحترافِيْ، هناك أهمية كبيرة للاستماع إلى كلمات الأغنية وبصوت الفنان عبد المجيد، لذلك نحن توفر آلية الاستماع، والتي من خلال الكاسيت الصوتي التالي، والتي تتيح تشغيل الأغنية مباشرة

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قدمت شركة روتانا أغنى فنان سعودي، نعم، كان الحب بصوتها على قناتها الرسمية على اليوتيوب وتبادلها الجمهُور بشكل مكثف على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي نتج عنه رغبة كبيرة فِيْ تحميل الأغنية مباشرة على الموقع. هاتف للاستماع اليها فِيْ اي وقت .. عن طريق الانترنت مباشرة من خلال الرَابِطْ التالي “”.

عمل الفنان عبد المجيد عبدالله

يشار إلى أن الفنان السعودي عبد المجيد يواصل تقديم أعماله بشكل احترافِيْ، إضافة إلى قدرته على أداء وإحياء الحفلات بصور مميزة.

1997 اتبعك.

2009 القوس هُو قوسك.

2009 انتهاء حنانك.

2009 المفضل لدي الذي عاش فِيْ العين.

2010 مرحبًا.

2010 خطأك.

2010 حبي الأول مع راشد الماجد.

2010 عام فِيْ ديو مع محمد عبده.

2011 خاتم سليمان.

2011 رحمك الله.

2011 حانت الساعة.

2012 الموت الأحمر.

2013 مجنون صحيح.

2013 زين لديه سر مع أمل ماهر.

هنا وصلنا إلى نهاية فقرة مقالتنا بعنوان نعم كان هذا حب للكلمات وتعلمنا من خلاله مجموعة كبيرة من المعلومات حول أشهر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله. الذي برز على مستوى الوطن العربي لتقديم أعمال فنية رائعة.