اجيك يسلم راسك كلمات مكتوبة ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة التي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها اجيك يسلم راسك كلمات مكتوبة ، حيث يعتبر احتواءًا للأعمال الفنية الغنائية الرومانسية تحديدًا داخل منطقة الخليج ، فهو يتميز بالعديد من الأعمال الغنائية الرومانسية ، مثل أغنية اجيك يسلم راسك كلمات مكتوبة كونها من الأعمال الرومانسية الأكثر شهرة في دول الخليج ، تابعوا معنا

من هو صاحب اغنية اجيك يسلم راسك

صاحب أغنية “أجيك يسلم عقلك” هو الفنان السعودي راشد الماجد، مغني وملحن ورجل أعمال. يشار إلى أن الفنان راشد الماجد بدأ مشواره الفني في سن الخامسة عشرة، منذ أن كان طالبا، ومن أبرز أعماله أغنية حلوة يا بحريني.

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استمع إلى أغنية أجيك التي تضيء عقلك

يمكن الاستماع إلى أغنية “أجيك إسلامك عقلك” للفنان راشد الماجد مباشرة “” حيث تحظى هذه الأغنية بشعبية كبيرة بين كثير من أبناء المملكة العربية السعودية بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام.

اعمال الفنان راشد الماجد

تتمثل أهم أعمال الفنان راشد الماجد في النقاط التالية

1992 ميلادي البوم يا صبحان.

1992 م ألبوم ثروات العالم.

1993 م البوم الله كريم.

1994 م البوم شدران الذهب.

1995 ميلادي البوم اغلى حبيبة.

1996 م ألبوم المسافر.

1996 ميلادي البوم ملوك العرب النخبة.

جلسات ألبوم AD 2009 وناسا الجزء الأول.

جلسات ألبوم ميلادي 2010 وناسا الجزء الثاني.

2011 م البوم بابا نازل ماشا.

2013 ميلادي ألبوم مصيبة.

2015 ميلادي الحب x ألبوم الحب.

وفي الختام تعرفنا على إحدى الاغاني المعروفة بالرومانسية داخل الخليج العربي ، وهي أغنية اجيك يسلم راسك كلمات مكتوبة ، بالإضافة إلى كلمات الأغنية والرابط الخاص بها للاستماع إليها ، كما سردنا أهم اعمال الفنان راشد الماجد صاحب الاغنية .