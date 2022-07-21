احتراف تحضير اللازانيا الايطالية بكل سهُولة وباسرع وقت ممكن

خطوات التحضير لازانيا الدجاجاللازانيا هِيْ واحدة من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الناس وقد اكتسبت شهرة كبيرة فِيْ الآونة الأخيرة بسبب مذاقها اللذيذ.

بالإضافة إلى سهُولة تحضيره فِيْ المنزل، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، فِيْ مقالتنا القادمة ستطلع على خطوات تحضير لازانيا الدجاج.

لازانيا الدجاج وطريقة تحضيره بالمنزل

طريقة تحضير لازانيا الدجاج

إنها تستعد لازانيا مع الدجاج فِيْ خطوات بسيطة، تكون المكونات غير مكلفة تمامًا، وإليك السطور التالية للمكونات

ثلاث صدور دجاج.

البصل كبير.

قطع الجزر إلى مربعات.

علبة فطر.

حبة فلفل حَلْو، مقطعة إلى مكعبات

كوب جبن موزاريلا.

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

طماطم ومقطعة مكعبات.

خطوات التحضير

يتم تحضير لازانيا الدجاج بخطوات سهلة، وتابعنا كيفِيْة تحضير لازانيا الدجاج خطوة بخطوة

يتم الحصول على البصل أولاً، ثم يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم يوضع فِيْ مقلاة بالزيت ثم يُرفع عن النار.

اتركيها حتى تذبل، ثم أضيفِيْ الدجاج المفروم، ثم قلبي البصل مع الدجاج حتى يتغير لون الدجاجة، ثم ضعي غطاء على الدجاج واتركيها حتى تنضج دون التوقف عن التحريك.

ضعي الفلفل الحَلْو ثم الجزر والفطر فوق الدجاج واستمري فِيْ التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.

بعد ذلك تضاف الطماطم المفرومة ويغطى الخليط حتى تنضج جميع المكونات.

مع اقتراب مَوعِد النضج هنا، تضاف التوابل مع التوابل بالإضافة إلى أوراق الريحان الخضراء إذا كان لديك.

ثم يُترك لينضج حتى ينضج، ثم يُضاف مزيج الطماطم ويترك ليبرد أثناء تحضير باقي المكونات.

طريقة تحضير البشاميل

الخطوة الثانية هِيْ تحضير البشاميل من خلال توفِيْر جميع المكونات التالية

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض. ملعقتان كبيرتان من الزبدة. ملعقة كبيرة فلفل أبيض. ملعقة صغيرة ملح. مكعبان من مرق الدجاج. نصف لتر حَلْيب.

خطوات التحضير

يتم التحضير باتباع جميع الخطوات التالية

فِيْ المقام الأول، يتم الحصول على وعاء، ووضع الزبدتين فِيْه، دون التوقف عن التحريك حتى ينضج.

ثم يضاف الدقيق مع التحريك المستمر حتى يتغير اللون ويتحول إلى اللون الذهبي.

بعد ذلك يضاف الحَلْيب تدريجياً إلى الدقيق حتى لا يتكتل، ثم يرفع الخليط على النار مع التحريك، ثم يضاف الملح والمرق والفلفل، ثم يترك حتى يتم تحضير اللازانيا.

مقادير اللازانيا

كوب ونصف دقيق لقلوب النخيل على المائدة

شريحتان من رقائق اللازانيا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة ملح.