احتساب التقاعد للمتقاعد السعودي بحسب السلم الأخير ،بمعرفة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المعلمون قبل التقاعد ، يمكن حساب الراتب التقاعدي إلكترونيًا من خلال حاسبة التأمين الاجتماعي الاختيارية ، حيث يتم احتساب المعلمين في مملكة السعودية تحتسب معاشها التقاعدي ، لأن الحكومة السعودية رفعت معاش المعلمين وفق أحدث الأنظمة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي ، تابعوا معنا .
متطلبات التقاعد للمعلمين السعوديين
- فرضت السلطات السَعُودِيْة ضوابطها طلب التقاعد لشاغلي المناصب التدريسية الموضحة أدناه
- يجب أن يكون المعلم الذي يرغب فِيْ التقاعد مبكرًا قد عمل فِيْ منصب تعليمي أو إداري لمدة 20 عامًا.
- سن التقاعد للمعلمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 60 سنة بشرط أن يكونوا قد أمضوا سنة واحدة على الأقل فِيْ مهنة التدريس.
- المعلم الذي لا يستطيع مزاولة المهنة يتقاعد أثناء العمل.
- سيتقاعد المعلمون الذين ينهُون الخدمة لأي سبب، ولكن يجب أن يكونوا قد خدموا أكثر من 25 عامًا.
- يُحال المدرسون المفصولون من قبل مجلس الوزراء على التقاعد إذا خدموا فِيْ قطاع التعليم لمدة 15 عامًا.
كيفية احتساب التقاعد للمتقاعد السعودي
- يمكن للمعلمين التقدم للتقاعد إلكترونياً وتلقي المعاشات وفق المقياس الجديد، والخطوات المحددة هِيْ كالتالي
- أدخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة مباشرة.
- انقر فوق التقاعد المبكر للمدرس فِيْ القائمة الرئيسية.
- انقر فوق “طلب إحالة إلى التقاعد”.
- حدد علامة التبويب إضافة.
- احسب سنوات الخدمة.
- قم بتنزيل الملفات المطلوبة.
- انقر فوق أيقونة إرسال عند الانتهاء.
كيف يحسب تقاعد المعلم
- يمكن حساب التقاعد من خلال عدة خطوات بعد تسجيل الدخول إلى حاسبة التقاعد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة
- اذهب مباشرة إلى معاش تقاعد المعلمين حاسبة.
- حدد نوع المتقاعد.
- تحديد نوع الخدمة.
- حدد سبب تركك للخدمة من القائمة.
- أدخل قيمة الراتب الأخير للمعلم قبل التقاعد.
- اكتب الآن سنوات الخدمة.
- أدخل عدد أشهر الخدمة.
- اضغط على أيقونة “عرض مبلغ المعاش”. الموجود فِيْ الجزء السفلي من الآلة الحاسبة.
- ثم تعرض الآلة الحاسبة مبلغ المعاش الذي سيحصل عليه المعلم.
يهتم الكثير من المواطنين ممن قد تم احالتهم الى التقاعد من المعلمين وغيرهم حول الرواتب وطرق احتسابها في المملكة العربية السعودية ، وذلك لمعرفة بأنها توفر لهم امكانية توفير الاحتياجات المعيشية لهم كون المملكة العربية السعودي عملت على رفعها نتيجة الغلاء في الحياة الحالية .