احتساب راتب الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa شروط استحقاق الأهلية وفق دخل الأسرة المُكتسب

كيفية احتساب راتب الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa شروط الاستحقاق للضمان المطور الجديد واحتساب الراتب على حاسبة الضمان المطورة لعائلة الضمان والتي يتم الاعتماد عليها لحساب قيمة الضمان الشهري الراتب حسب الدخل المكتسب للأسرة للمقبولين والمؤهلين في نتائج الاستحقاق ، وهم المسجلون في الضمان الاجتماعي المطور الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الذي استلم خطاب القبول على رقم الجوال. الراتب الذي تحصل عليه الوزارة حسب عدد أفراد الأسرة يصل إلى 15 فردًا.

حساب راتب الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa شروط الأهلية

يتم احتساب راتب الضمان الذي سيتم استلامه من الحساب المصرفي للمتقدمين المقبولين وفقًا لدخلهم الشهري وحالتهم الصحية والبدنية ، سواء كانوا قادرين أو غير قادرين على العمل. أحد شروط الاستحقاق للمقيمين من نفس الأسرة ، وقد تم تطوير النظام الاجتماعي للحصول على الدعم ليكون أفضل من سابقه وأكثر تحديدًا للفئات الأكثر استحقاقًا.

حساب راتب الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa شروط الأهلية

اشتمل النظام القديم على عدد من الشروط التي استمرت في النظام الجديد ، حيث تم تطوير عدد من الشروط وأضيفت شروط جديدة للوصول إلى دعم المستحق والأكثر استحقاقا فقط ، وهي تتلخص في الآتي: