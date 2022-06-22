احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية

تساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين السعوديين ، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية كيفية احتساب المكافأة ، ومكافأة نهاية الخدمة هي مكافأة نهاية الخدمة. المبلغ المادي الذي يدفعه صاحب العمل للموظف بعد انتهاء فترة عمله في مكان العمل ، ويتم احتسابه على أساس آخر أجر يتقاضاه الموظف ، ويتم الاتفاق على هذا المبلغ بين الموظف وصاحب العمل ، وقد تكون النسبة عرضة للزيادة أو النقصان.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف السعودي

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين السعوديين في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية من خلال بعض النقاط التالية: –

وفي حال انتهاء علاقة العمل ذاتها ، يحسب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من عمله ، ويكون له أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.

حيث أنه في حالة استقالة الموظف السعودي يحسب ثلث المكافأة عن خدمته لمدة لا تقل عن سنتين من خدمته ولا تزيد عن خمس سنوات ، وفي حالة تجاوز المدة. خمس سنوات ، تكون الفترة الكاملة للجائزة حوالي عشر سنوات كحد أدنى.

هناك بعض الاستثناءات من المكافأة في حالة استقالة الموظف السعودي ، وهي تركه للعمل لظروف قهرية أجبرته على ترك العمل وإنهاء عقد العمل خلال ستة أو ثلاثة أشهر من العقد.

مبلغ المكافأة والضوابط

تقدم المملكة العربية السعودية لموظفيها مكافأة نهاية الخدمة ، والتي يتم احتسابها من خلال:

يلتزم صاحب العمل عند انتهاء العمل بدفع مكافأة للعامل عن مدة خدمته في هذه الفائدة.

يتم احتساب القيمة على أنها أجر نصف شهر لمدة خمس سنوات لكل سنة من سنوات العمل الأولى.

أما عن فترة السنوات التالية فيحتسب عن كل سنة أجر شهر كامل.

تحدد القيمة قيمة الشهر الماضي لهذا العامل.

يستحق العامل مكافأة أجزاء السنة عن العمل الذي أنجزه.

خطوات احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك في احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين السعوديين وهي كالتالي: –