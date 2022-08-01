احتفال مثير لشيكابالا وزيزو بهدف الزمالك أمام بيراميدز ..شاهد

احتفل الثنائي أحمد سيد زيزو ​​ومحمود عبد الرازق شكابالا لاعبو الزمالك بهدف تقدم الأبيض أمام بيراميدز.

يتصدر الزمالك بهدف نظيف نظيره بيراميدز، في مباراة الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الهدف أحمد سيد زيزو ​​في الدقيقة الثانية من المباراة، من ركلة جزاء منحها للزمالك بعد صد الإمام عاشور من قبل المدافع علي جبر داخل منطقة الجزاء.

جاء أحمد سيد زيزو ​​إلى شيكابالا للاحتفال بالهدف والملاكمة.

وجاء احتفال الثنائي استجابة لتقارير صحفية تحدثت عن قتال وقتال بالأيدي بين شيكابالا وزيزو في جلسة تدريب الزمالك.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز.

حارس المرمى محمد عوض

الدفاع أحمد فتوح – محمود حمدي “لا موزة” – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

الوسط محمد عبد الغني – الإمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – سيد عبد الله “نيمار”.

الهجوم سيف الدين الجزيري.

وعلى الدكة محمد نديم، محمود علاء، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، إسلام جابر، محمد أشرف “رقة”، محمود عبد الرازق “شكابالا” ويوسف أسامة نبيه.