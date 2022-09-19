احتمال ليس ببعيد..تطورات ملف مدرب الأهلي بعد خروج هؤلاءمن الترشيح

وتنتظر جماهِيْر الأهلي، “أحر من الجمر”، إعلان مجلس إدارة قلعة الكؤوس برئاسة وليد معاذ، اسم مدرب الفريق الأول الجديد، بهدف توجيه الاتهامات للاعبين معَنّْويا وإغلاق المباراة. ملف المدير فِيْ الشارع الرياضي حتى يهدأ الجميع داخل وخارج الملعب لتحقيق الاستقرار والعودة بسرعة إلَّى دوري المحترفِيْن.

كانت إدارة الأهلي الجديدة قد أنهت عقد المدير الفني روبرت سبولدي بعد بداية سيئة فِيْ الدرجة الأولى السعودية، وكلفت يوسف عَنّْبر بتولي المنصب حتى الإعلان عَنّْ المدير الجديد.

وفِيْ الأيام الأخيرة، كان هناك حديث عَنّْ دخول مجلس إدارة الأهلي فِيْ مفاوضات مكثفة مع أسماء محلية وأجنبية مختلفة لقيادة لواء الراقي، خلال الفترة المقبلة.

خبر من المدرب الجديد فِيْ الأهلي

وليد معاذ رئيس النادي يريد حسم ملف المدرب الجديد بسرعة ليتمكن من تصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت فِيْ أداء الفريق فِيْ الفترة الماضية سواء فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن الموسم الماضي أو فِيْ الدوري “الأصفر”. . “.

ووردت أنباء خلال الفترة الماضية عَنّْ اتصال إدارة الأهلي بأكثر من مدرب برئاسة “الوطني صالح المحمدي، التشيلي جوزيه لويس سييرا، التونسي فتحي الجبل”، أو استمرار يوسف الأنبار.

أسماء المدربين الذين تم اختيارهم فِيْ القائمة المختصرة

تعثرت مفاوضات الأهلي، حيث طالب مدرب تشيلي لويس سييرا بمكافأة ضخمة إذا تأهل مرة أخرى لدوري المحترفِيْن السعودي.

من جهة أخرى، أشارت التقارير إلَّى أن المدرب الوطني صالح المحمدي وضع شرطًا ضروريًا لمدة العقد التي لا تقل عَنّْ سنتين، وهُو ما رفضته أيضًا إدارة وليد معاذ، إذ يبدو أنه على ما يبدو. قبل امكانية التأهل لدوري المحترفِيْن وفِيْ هذه الحالة يصعب تغيير المدير الا بشرط جزائي كبير.

وفِيْ سياق متصل، لم يحصل التونسي فتحي الجبل على إجماع فِيْ المجلس ولا أعضاء الأهلي الذهبي، إضافة إلَّى تضارب الآراء حول المدرب، ما دفع الإدارة إلَّى إبعاده عَنّْ حساباتهم.

استمرار احتمال عَنّْبر

استمرار يوسف عَنّْبر هُو الاحتمال الأحدث، خاصة بعد فوزه الكبير على أحد بثلاثة أهداف نظيفة، وشعور الجماهِيْر بالهدوء بسبب المستوى الفني للفريق وتصعيد الأداء من مباراة لأخرى.

يمكن للصفقات الجديدة مع يوسف عَنّْبر أن تحدث فرقًا، خاصة وأن جماهِيْر الأهلي تشعر بالرضا.

حقق الأهلي فوزه الثاني فِيْ مسابقة الدوري الأصفر، ورفع رصيده إلَّى 8 نقاط فِيْ 5 مباريات، وقفز “مؤقتا” إلَّى المركز الخامس، فِيْما تجمد رصيد واحد عَنّْد 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر.