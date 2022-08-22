احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ العراق تتجاوز 80 مليار دولار

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الأحد، عَنّْ نائب محافظ، قوله، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تجاوز 80 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلَّى 90 مليار بنهاية العام.

وأضاف عمار خلف أن احتياطي البنك من الذهب ارتفع بمقدار 30 طنا ليسجل أكثر من 131 طنا إجمالا.

وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف قال فِيْ تصريحات سابقة لقناة العربية إن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجابا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وبشأن التضخم قال نائب محافظ البنك المركزي ان معدل التضخم ظاهرة عالمية وفِيْ العراق ارتفع معدل التضخم بعد التغير فِيْ سعر الصرف الرسمي نهاية عام 2022 وتداعيات أزمة كوفِيْد -19. وحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة الغذاء، والتي أثرت جميعها على العراق لأنه مستورد رئيسي للمواد الغذائية.

وأشار عمار حمد خلف إلَّى البنك المركزي العراقي الذي يحاول السيطرة على معدل التضخم من خلال تحقيق الاستقرار فِيْ سعر الصرف من خلال التدخل المباشر فِيْ سوق الصرف الأجنبي.