احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ العراق تتجاوز 85 مليار دولار

قال البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إن احتياطياته ارتفعت إلَّى أكثر من 85 مليار دولار، وهُو أعلى مستوى منذ عام 2003.

وبحسب بيانات البنك المركزي العراقي، فإن احتياطياته من الذهب تجاوزت 130.4 طن، بقيمة 7 مليارات دولار، لتصل العراق إلَّى المرتبة الثلاثين عالميا والرابعة عربيا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الشهر الماضي، عَنّْ نائب محافظ البنك المركزي قوله إن الاحتياطيات بلغت أكثر من 80 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلَّى 90 مليار دولار بنهاية العام.

وفِيْ آب / أغسطس الماضي، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عَنّْ نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، قوله إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تجاوزت 80 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلَّى 90 مليار بنهاية العام الجاري. أن احتياطي البنك من الذهب زاد بمقدار 30 طناً ليسجل أكثر من 131 طناً إجمالاً. .

وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف قال فِيْ تصريحات سابقة لقناة العربية إن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجابا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وبشأن التضخم، قال نائب محافظ البنك المركزي إن معدل التضخم ظاهرة عالمية، وفِيْ العراق ارتفع معدل التضخم بعد التغيير فِيْ سعر الصرف الرسمي نهاية عام 2022، وتداعيات أزمة كوفِيْد -19. وحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة الغذاء، والتي أثرت جميعها على العراق لأنه مستورد رئيسي للمواد الغذائية.

وأشار عمار حمد خلف إلَّى البنك المركزي العراقي الذي يحاول السيطرة على معدل التضخم من خلال تحقيق الاستقرار فِيْ سعر الصرف من خلال التدخل المباشر فِيْ سوق الصرف الأجنبي.