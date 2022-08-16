تم بيع 6 أطنان من الذهب بحلول يونيو 2022، وفقًا لميزانية البنك للنصف الأول من العام، والتي نشرتها وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي.

أظهرت بيانات مالية من البنك المركزي أن كَمْية السبائك الذهبية فِيْ خزائن البنك بنهاية النصف الأول من العام بلغت 73 طنا وهُو أدنى مستوى منذ 50 عاما.

فِيْ النصف الثاني من عام 2022، كان بحوزة البنك المركزي حوالي 79 طنًا.

وبلغت قيمة احتياطي الذهب بنهاية يونيو من العام الجاري 4.329 مليار دولار، أي أقل بمقدار 231 مليون دولار عَنّْ ديسمبر 2022 عَنّْدما بلغت 4.56 مليار دولار.