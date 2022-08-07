احتياطي مصر الأجنبي ينخفض إلَّى 33.14 مليار دولار فِيْ يوليو

وكشف عَنّْ انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 232 مليون دولار خلال شهر يوليو.

قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، إن أرصدة الاحتياطي بلغت 33.143 مليار دولار فِيْ نهاية يوليو الماضي، مقابل 33.375 مليار دولار فِيْ نهاية يونيو الماضي.

وكان الاحتياطي قد انخفض فِيْ يونيو الماضي بنحو ملياري دولار، وانخفض فِيْ مايو الماضي بنحو 1.63 مليار دولار، نتيجة سداد مصر للمدفوعات المتعلقة بالديون الخارجية.

وأكد البنك المركزي المصري فِيْ بيان حينها أن هذا التراجع جاء على خلفِيْة الدور المنوط به لسداد المدفوعات المتعلقة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو والتي قدرت بنحو ملياري دولار. بما فِيْ ذلك استحقاق قسائم السندات الحكومية الصادرة عَنّْ وزارة المالية، بالإضافة إلَّى المستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وذكر أن هذه الفوائد والاستخدامات للعملات الأجنبية مع المركزي تأتي فِيْ سياق متوقع ومعتاد.