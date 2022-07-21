احدث ترددات قنوات الأطفال 2022 علي النايل سات

يبحث عنه عدد كبير من الآباء والأمهات أحدث ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات بشكل دائم والسبب يعود إلى التغيير الأخير فِيْ عدد كبير من ترددات القنوات، وذلك بسبب التغيرات التقنية فِيْ ترددات كل قناة، وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال يحبون مشاهدة التليفزيون كثيرا، خاصة الكارتون والكرتون وقنوات الأطفال التي تبث حاليا. مواد متنوعة من مسلسلات الكارتون وأغاني الأطفال وكذلك برامج الأطفال المختلفِيْن التي يشارك فِيْها الأطفال عبر المكالمات الهاتفِيْة أو التواجد فِيْ أستوديو التصوير، ومن هنا سنزودكَمْ بقائمة واسعة لأحدث ترددات قنوات الأطفال لهذا العام 2022.

ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات

تردد قناة البطوط الفضائية

تعتبر قناة بطوط الفضائية من أكثر القنوات تميزا ويحبها عدد كبير من الأطفال. تقدم هذه القناة محتوى مهم يختلف عن باقي القنوات الفضائية وعدد الساعات التي تعمل بها 24 ساعة فِيْ اليوم. يمكنكَمْ متابعة القناة عبر النايل سات من خلال التردد 11411 والاستقطاب أفقي ومعدل الكود 27500

تردد قناة بيبي كيدز

يبحث عدد كبير من الأمهات عن تردد قناة Baby Kids، حيث تم تغيير تردده مؤخرًا من على النايل سات واختفى من تردده الأصلي، مع البحث المستمر وجدنا تردد هذه القناة وهُو 11393. هِيْ قناة عمودية، أما معامل تصحيح الخطأ فهُو 3/4، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القناة من القنوات المميزة بمحتواها الحصري، وبالتالي يتابعها عدد كبير من الأطفال فِيْ جميع أنحاء العالم. .

تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال.

تعد قناة ام بي سي 3 الخاصة بالأطفال من أبرز القنوات، حيث إنها تنتمي إلى مجموعة كبيرة من قنوات إم بي سي السَعُودِيْة، وتعتبر هذه المجموعة من أفضل القنوات فِيْ الوطن العربي، من حيث محتواها، ويتم متابعتها. عن طريق ما لا نهاية من الأطفال والكبار أيضا تتميز ببرامجها الحية ومشاركة الأطفال. فِيْ هذه البرامج يكون التردد 11470 ومعدل الترميز 27500. من حيث الاستقطاب هُو عمودي ومعدل تصحيح الخطأ هُو 3/4.

تردد قناة براعم الجديد

تم مؤخرا تغيير تردد قناة الأطفال براعم، ويبحث عنها عدد كبير من الأمهات والمراهقين، وتوفر هذه القناة مواد تعليمية للشباب والكبار للمراهقين، حيث تقدم معلومات مبسطة وأفلام وثائقية. للأطفال، ومن هنا يتطور ذكاء الطفل ووعيه كثيرًا، وكلما زادت المعلومات المهمة والعميقة التي نقدمها. بالنسبة للطفل، كلما زاد فهمه وفهمه للأشياء، كان ذلك أفضل. أما تردد القناة الجديد فهُو 11564 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 أما الاستقطاب فهُو عمودي ومعدل الشفرة 27500.

تردد قناة ماجد

قناة ماجد للأطفال هِيْ قناة سعودية تم افتتاحها خصيصاً لنشر محتوى هادف للأطفال وامتداد لمجلة ماجد للأطفال المعروفة. 12221 عمودي، معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 5/4.

لمزيد من الترددات لباقي قنوات الأطفال نقدم لكَمْ