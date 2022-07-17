احذر عادة يومية نفعلها تسبب السرطان خطورة تجميد الخبز فِيْ الفريزر وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

خطر تجميد الخبز فِيْ الفريزر تلجأ الكثير من النساء إلى تخزين الخبز وحفظه فِيْ الفريزر حتى يدوم الخبز لفترة أطول دون إتلافه، لكن العديد من خبراء التغذية والأطباء أشاروا إلى أن هذا الفعل يمكن أن يسبب الكثير من الضرر للصحة، خاصة إذا تم تسخين الخبز بعد ذلك. من الفريزر، لذلك سنتعرف من خلال هذا المقال على إشعار وضع الخبز فِيْ الفريزر بالتفصيل. تابعنا.

مخاطر تخزين الخبز فِيْ الفريزر

فِيْ الواقع، يمكن أن يؤدي حفظ الخبز فِيْ الفريزر إلى العديد من المخاطر الصحية الخطيرة، والتي ستقتصر على ما يلي

عندما يتم تخزين الخبز فِيْ الفريزر، يتم فقد العديد من العناصر الغذائية للخبز.

ضع الخبز وهُو ساخن فِيْ كيس بلاستيكي ثم احفظه فِيْ الفريزر، فِيْ هذه الحالة يمكن أن يصبح الخبز مادة قاتلة ويمكن أن يسبب السرطان، لأنه يمكن أن ينتج عنه مادة خطيرة ديكوسين.

إذا تم تخزينه لأكثر من ثلاثة أيام أو فِيْ كيس بلاستيكي عادي، فقد يفسد ويتحول النشا إلى سكر، مما يسبب نزلة برد فِيْ الأمعاء. يمكن أن تتفاعل الأكياس العادية مع الخبز وتسبب الجذور الحرة فِيْ الجسم، والتي تسبب الالتهابات. الأنشطة فِيْ الجسم والسبب الرئيسي للسرطان .. يجب أن تحافظ على صحتك وصحة أطفالك وعائلتك.

نصائح لوضع الخبز فِيْ الفريزر

هناك عدة خطوات ينصح باتباعها قبل وضع الخبز داخل الفريزر حفاظا عليه من أي ضرر قد يسببه، ومن أهم هذه النصائح ما يلي

ينصح ويفضل استخدام الأكياس الورقية لحفظ الخبز فِيْ الفريزر وتجنب استخدام الأكياس البلاستيكية التي تتفاعل وتتسبب فِيْ مخاطر كثيرة.

يجب إغلاق الكيس بإحكام قبل دخول الفريزر.

لا ينصح بتسخين الخبز مباشرة بعد خروجه من الفريزر، يفضل وضع الخبز بعد أن يبرد قليلاً فِيْ الفرن على درجة حرارة منخفضة تماماً وتركه حتى يسخن ويكون لا يفضل التعرض للنار مباشرة.

يفضل استخدام الخبز الطازج كل يوم وهذه الطريقة دائما موصى بها لمنع الضرر.

مخاطر تخزين الخبز فِيْ الفريزر.

تقوم العديد من ربات البيوت بتخزين الخبز بشكل غير صحيح، ووضعه فِيْ أكياس عادية، ثم وضعه فِيْ الفريزر. عند إعادة استخدامها، يتم إخراجها من الفريزر وتسخينها على الفور دون انتظار تفككها. تتفاعل بعض المواد الموجودة فِيْ الأكياس مع الخبز ويمكن أن تنتج مادة مسرطنة وهِيْ مادة الديوكسين الكيماوية التي تدمر حياة الإنسان على المدى الطويل ولا يعرفها الشخص.

وشملت الدراسة، التي نشرت فِيْ المجلة الصحية Cell Metabolism، 20 شخصا تناولوا خبز العجين المخمر المصنوع من القمح الكامل “العجين المخمر” أو الخبز الأبيض المكرر. لمدة أسبوع، توقفوا عن تناول الخبز لمدة أسبوعين، ثم قاموا بتبديل الخبز لأسبوع آخر.