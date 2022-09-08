احذر يا الهلال.. قرار مرعب قبل مواجهة الزمالك

أصيب الفريق الكروي الأول لنادي الهلال برعب كبير، قبل مواجهة الزمالك المصري، فِيْ كأس السوبر لوسيل، بالدوحة، قطر.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، إقامة مباراة بين بطلي الدوري السعودي والمصري على ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022.

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توج الهلال بالدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، فِيْما فاز الزمالك بالبطولة المحلية، بعد موسم هُو الأطول فِيْ الملاعب المصرية.

* ضربات الجزاء لمباراة الهلال والزمالك المصري

وبحسب صحيفة الاقتصادية، ستنتقل عقوبات مباراة كأس السوبر لوسيل بين الهلال والزمالك إلَّى البطولات المحلية للبلدين.

وأشارت الصحيفة إلَّى تعرض أي لاعب لبطاقة حمراء فِيْ مباراة كأس السوبر لوسيل ؛ وهُو ما يدل على غيابه عَنّْ أول لقاء للفريق فِيْ المسابقات المحلية سواء كانت سعودية أو مصرية.

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وتعرض الهلال لحادث مماثل، عَنّْدما طرد الثنائي محمد كنو وماثيوز بيريرا، فِيْ مباراة كرة القدم للفريق الأول ضد الأهلي المصري، فِيْ مونديال الأندية، حيث تم إيقافهما فِيْ المسابقات المحلية.