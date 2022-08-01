احصائيات مباراة الزمالك وبيراميدز .. “السماوي يكتسح رغم الخسارة”!

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من تحقيق فوز 3-0 على نظيره بيراميدز، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة حيازة شبه كاملة للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بنسبة 71٪ من المباراة، فيما استحوذ الزمالك على 29٪ فقط.

سدد بيراميدز 15 كرة ضد الزمالك، فيما سجل الأبيض 6 فقط، والسماوي 11 ركنية، والأبيض 3 ركلات ركنية فقط.

وتراجع لاعبو بيراميدز عن طريق التسلل 3 مرات فيما لم يسقط لاعبو الزمالك في مصيدة التسلل. وارتكب لاعبو السماوي 12 خطأ فيما ارتكب الأبيض 11 خطأ.

ورفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة، ليحتل صدارة جدول الدوري المصري الممتاز ليقترب من اللقب.