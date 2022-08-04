احصلي على بشرة ناعمة وخالية من البقع السوداء ماسكات طبيعية

تعتبر بشرة الوجه من أكثر الأماكن حساسية على الجسم، لذلك يمكن أن تتعرض للعديد من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات، خاصة فِيْ فصل الصيف، حيث يعتبر الخروج فِيْ الشمس كل يوم من الأمور التي تسبب التصبغ. والبقع الداكنة على الجلد بسبب حرارة الشمس الشديدة، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يستخدمون مستحضرات التجميل، فإنهم يريدون بشرة صافِيْة وخالية من الشوائب، خاصة فِيْ الشمس الحارقة.هناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس من خلال تطبيق بعض الماسكات الطبيعية بعد التعرض لحرارة الشمس لساعات طويلة، ونقدم لكَمْ أكثر الوصفات الطبيعية لحماية البشرة من التصبغات والرؤوس السوداء من خلال هذا المقال.

أقنعة الوجه الطبيعية لإزالة البقع الداكنة

جل الصبار للرؤوس السوداء

يستخدم جل الصبار فِيْ علاج العديد من العلاجات الطبيعية على البشرة والجسم، حيث يستخدم فِيْ وصفات لتفتيح البشرة، لذلك يمكن استخدام هلام الصبار النقي ونشره على البشرة بطبقة خفِيْفة وتركه على الأقل. نصف ساعة ثم اغسل الجلد بالماء الدافئ ويمكنك تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع على الأقل، نلاحظ إخفاء هذه البقع والقضاء عليها مع التكرار.

قناع عصير الليمون لازالة الرؤوس السوداء

لا يصلح هذا الماسك لجميع أنواع البشرة مثل القناع السابق حيث يحتاج إلى بشرة بدون حساسية ويمكن أن يسبب التهابات فِيْ البشرة الحساسة لذلك لا يفضل استخدامه إذا كانت بشرتك حساسة ويمكنك تحضير قطرات من عصير الليمون خففه بأحد الزيوت الطبيعية أو ماء الزهر وادهنيه على البشرة بقطعة قطن ثم اغسليه بعد عشر دقائق، وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

قناع الحَلْيب الطبيعي للرؤوس السوداء

تستخدم قطرات الحَلْيب الطبيعي بقطن ناعم وتوضع على البشرة وتركز على الأماكن المظلمة، ويمكن أيضًا استخدام هذه الوصفة للجسم وتركها على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الجاري. الماء وهذه الوصفة تتكرر يوميا قبل النوم لأفضل النتائج.