احصل الآن على العرض الجبار..أشتري سياراتك الآن شيري برو وأحصل على أيفون 13 برماكس 2022

آيفون 13 برايم 2022 أطلقت الشركة الجديدة، سنابل، الشركة المصنعة لسيارات شيري برو، أقوى العروض خلال فصل الصيف وهِيْ حاليا اتجاه بحث لكثير من المواطنين.

آيفون 13 برايم 2022

شُروطْ الحصول على iPhone Promax مع سيارة Chery Pro

وضعت الشركة مجموعة من الشُروطْ وهِيْ كالتالي

العرض المتوفر هُو إمكانية الحصول على iPhone عند شراء سيارة Chery Pro.

iPhone المعروض هُو iPhone 13 Pro Max.

يتم دفع السيارات فِيْ العرض على أقساط أو نقدًا.

هذا العرض متاح حتى نهاية يوليو.

أنواع السيارات المعروضة

هذا العرض يشمل الكثير تعد أنواع السيارات من بين أهم هذه السيارات. يراقب

شيري تيجو 2 برو.

و Tiger 4 Pro.

وأيضًا Tiggo 7 Pro.

يوجد Tiggo 8 Pro.

كَمْا يتوفر Arrizo 6 Pro للبيع.

و Tiguan 8 Pro Max.

سنتعرف على مواصفات كل من سيارات المعرض فِيْ الأسطر التالية.

مواصفات شيري تيجو 2 برو

السيارة تعمل بتقنية قفل الباب الكهربائي.

السيارة لديها إمكانية ثبات السرعة.

تحتوي السيارة على وسادتين هُوائيتين لحماية السائق من الاصطدام.

السيارة مزودة بتقنية الضغط على زر التشغيل.

مواصفات سيارة تيجو 4 برو