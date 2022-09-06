كيف احصل على إعفاء بنك الراجحي من تسديد باقي القرض 1444 وما هى المستندات والاوراق المطلوبة ،يعتبر من أكثر البنوك المصرفية المشهورة في المملكة العربية السعودية وذلك للخدمات المصرفية السهلة التي تقدمها للعملاء ،بالإضافة الى إمكانية إجراء المعاملات من خارج البلاد وتسديد كافة المستحقات بشكل إلكتروني عبر الحسابات الإلكترونية للبنك وفق الإجراءات القانونية.

كيفية الحصول على إعفاء لمصرف الراجحي 1443 هـ

للحصول على إعفاء من مصرف الرَاجحّيْ السعودي، يمكنك اتباع بعض الخطوات للحصول على الإعفاء وهِيْ كالتالي :

إذهب مباشرة إلىموقع بنك الراجحي السعودي رَابِطْ البريد الإلكتروني الرسمي.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع إذا كنت مستخدمًا جديدًا وإذا كان لديك حساب، قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

بعد تسجيل الدخول، انقر فوق رمز “الخدمات المصرفِيْة الشخصية” وحدد “التمويل الشخصي” عليها، وسيتم تحديد التمويل الذي ترغب فِيْ الحصول عليه.

اكتب رقم التعريف القومي الخاص بك، ثم ابدأ فِيْ التقدم بطلب للحصول على الإعفاء.

شروط الأهلية للإعفاء من مصرف الراجحي السعودية

يجب أن تستوفِيْ بعض الشُروطْ لتكون مؤهلاً للحصول على إعفاء الرَاجحّيْ، بما فِيْ ذلك ما يلي:

فِيْ حالة وفاة العميل الحاصل على قرض من مصرف الرَاجحّيْ السعودي.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تشير إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعميل لإثبات أهليته للإعفاء.

وينطبق الشيء نفسه إذا كان المواطن الذي حصل على القرض معاقًا كليًا أو جزئيًا نتيجة حادث.

تقديم تقرير طبي يوضح حالة العميل الصحية ونطاق حقه.

المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء الراجحي السعودي

فِيْ حالة قبول طلب إعفاء مصرف الرَاجحّيْ لعام 1443 هـ، يجب تقديم المستندات والتقارير اللازمة، وهِيْ كالتالي :

الهُوية الوطنية الشخصية للعميل وصورة عنها.

مستندات رسمية من البنك توضح قيمة القسط والمبلغ المتبقي وعدد الأقساط المتبقية من قيمة القرض.

تقرير طبي وعملي يوضح حالة العميل الصحية والأسباب التي دفعته للحصول على القرض وعدم قدرته على سداد الأقساط المتبقية.

كيف احصل على إعفاء بنك الراجحي من تسديد باقي القرض 1444 وما هى المستندات والاوراق المطلوبة كما وتوفر الخدمة الإلكترونية للبنك سهولة في عمليات تحديث البيانات وفتح الحسابات الجديدة بالإضافة الى تسديد القروض في المواعيد المحددة.