احصل على بشرة صافِيْة خلال أسبوعين بهذه الحيل

هل تريدين الحصول على بشرة أكثر إشراقًا وجمالًا فِيْ فترة زمنية قصيرة بالطرق الطبيعية فِيْ الوقت الحاضر، تعتبر عوامل مختلفة مثل نمط الحياة، والتوتر، وتلوث الهُواء، والآثار الجانبية للأدوية، وأشعة الشمس، وأمراض الجلد، والوراثة، وما إلى ذلك فعالة فِيْ سواد البشرة. بالتأكيد، هذا التغيير فِيْ لون البشرة ليس لطيفًا لأي رجل، وكل الناس، وخاصة النساء، يريدون بشرة صافِيْة ومشرقة وجميلة. فِيْ هذه المقالة، نناقش موضوع الحصول على بشرة صافِيْة فِيْ غضون أسبوعين.

احصل على بشرة نقية فِيْ غضون أسبوعين

عناية بالجلد

بادئ ذي بدء، تعرف على نوع بشرتك جيدًا واستخدم طرق تقشير البشرة المناسبة والصحيحة مرة واحدة فِيْ الأسبوع. يزيل التقشير الخلايا الميتة من سطح الجلد، مما يجعله أكثر إشراقًا. العناية بالبشرة هِيْ أحد الأشياء التي يجب عليك القيام بها بشكل جيد لأن الجلد هُو أهم جزء فِيْ جسمك وإذا لم تهتم به، فسوف يظهر بسرعة.

ترطيب البشرة

لا تنسي ترطيب البشرة. البشرة الجافة هِيْ أحد العوامل التي تجعل بشرة الوجه تبدو داكنة وباهتة. لذلك، احرصي دائمًا على ترطيب بشرتك باستخدام مرطب مناسب وعالي الجودة ومنعها من الجفاف.

يغسل البشرة يومياً بالعسل

للعسل خصائص مذهلة للبشرة، والتي بالإضافة إلى تفتيح البشرة، تلعب دورًا فعالًا فِيْ خلق والحفاظ على رطوبة البشرة. إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك استخدام العسل كبديل جيد لغسول الوجه. لأن العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويمنع تلف الجلد. قبل الاستحمام ضعي القليل من العسل على بشرتك كقناع للوجه وانتظري بضع دقائق ثم اغسليه. قد تكون هذه الطريقة صلبة ولزجة بعض الشيء، لكنها مفِيْدة حقًا وتساعدك على الحصول على بشرة أكثر صحة وجمالًا وإشراقًا.

قناع معنا

يحتوي الزبادي على نسبة عالية من حمض اللاكتيك وبالتالي فهُو فعال للغاية ومفِيْد فِيْ تفتيح البشرة وتبييضها. بالنسبة لقناع الوجه هذا، من الأفضل استخدام الزبادي العادي وخلطه مع القليل من العسل إذا أردت. امزجي بضع ملاعق كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من اللبن وضعيه على وجهك. انتظر بضع دقائق ثم اغسله. مع الاستخدام المستمر لهذا القناع الطبيعي، ستحصلين على بشرة أكثر إشراقًا وطبيعية.

استخدام دقيق القمح لتفتيح البشرة.

يعد استخدام دقيق القمح على شكل عجينة طريقة طبيعية أخرى لتفتيح لون البشرة. اخلطي بعض دقيق القمح مع بضع قطرات من الماء أو ماء الورد حتى يصبح معجونًا لزجًا. ضعي المعجون على بشرتك واتركيه يجف ثم اغسليه. يمكنك أيضًا استخدام هذا المعجون على أجزاء أخرى من الجسم.