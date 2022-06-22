احصل على جدول امتحانات التوجيهي الأردن 2022 “الثانوية الأردنية” علمي وأدبي

جدول امتحانات التوجيهي الأردني مع اقتراب موعد امتحانات طلاب المرحلة الثانوية ، ازداد البحث بشكل كبير حول الجدول الزمني والبرامج التي أعلن عنها التعليم الأردني مؤخرًا. هذا البرنامج المميز يوضح آلية عمل امتحانات الثانوية ، وجميع المواعيد التي تعلنها الوزارة. ويبدأ يوم الخميس 30-6-2022 وينتهي في 25-7-2022. لمعرفة تفاصيل البرنامج وجدول الامتحانات اتبع المقال.
موعد امتحان التوجيهي الأردني
أعلن تعليم عالى أعلنت الحكومة الأردنية عن صدور برنامج امتحان التوجيهي ، وأعلنت أن اليوم الأول من الامتحانات هو الخميس 30 تموز (يوليو) الماضي ، واليوم الأخير 25 تموز (يوليو) 2022.
جدول امتحانات التوجيهي الأردني
جدول امتحانات التوجيهي الأردني كالتالي:
- إمتحان التربية الإسلامية الخميس 30 يونيو 2022 ومدة الإمتحان 90 دقيقة.
- يأتي اختبار اللغة العربية يوم السبت 2 يوليو ، ومدة الامتحان 120 دقيقة.
- التاريخ يوم الاثنين 4 يوليو ومدة الاختبار 90 دقيقة.
- أول امتحان ورقي رياضيات يوم 7/7 بساعتين ونصف.
- تقام الامتحانات خلال عطلة عيد الأضحى من 9 يوليو إلى 14 يوليو.
- ستقام الورقة الثانية ، اختبار الرياضيات ، في 14 يوليو 2022.
- دورة فيزياء يوم 16 يوليو 2022 ومدتها ساعتان ونصف.
- يبدأ اختبار اللغة الإنجليزية يوم الاثنين 18 يوليو ، ومدته 120 دقيقة.
- الكيمياء يوم 20 يوليو ومدتها 120 دقيقة.
- امتحان علم الأحياء في 22 يوليو 2022.
- علوم الأرض والبيئة سيُعقد الامتحان يوم الاثنين 25 يوليو 2022.
جدول امتحانات التوجيهي الأردني
- الخميس، التربية الإسلامية 30-6-2022.
- إمتحان السبت للغة العربية 2-7-2022.
- الاثنين 4-7-2022 تاريخ الأردن.
- الخميس ، رياضيات ، أول ورقة ، 7-7-2022.
- تبدأ اجازة العيد من السبت حتى الاربعاء 13-7-2022.
- الخميس – امتحان الرياضيات الثاني 14-7-2022.
- يوم السبت 16-7-2022 امتحان العلوم الإسلامية والثقافة المالية.
- يوم الاثنين امتحان اللغة الإنجليزية 18-7-2022.
- الأربعاء 20-7-2022 اختبار الجغرافيا ثم تاريخ العرب والعالم.
- الخميس علوم الحاسب ثم امتحان اللغة الفرنسية 21-7-2022.
- يوم السبت الورقي الأول امتحان اللغة العربية 7 / 23-2022.
- الاثنين ، الورقة الثانية ، اللغة العربية 7-25-2022.
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