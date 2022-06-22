احصل على جدول امتحانات التوجيهي الأردن 2022 “الثانوية الأردنية” علمي وأدبي

جدول امتحانات التوجيهي الأردني مع اقتراب موعد امتحانات طلاب المرحلة الثانوية ، ازداد البحث بشكل كبير حول الجدول الزمني والبرامج التي أعلن عنها التعليم الأردني مؤخرًا. هذا البرنامج المميز يوضح آلية عمل امتحانات الثانوية ، وجميع المواعيد التي تعلنها الوزارة. ويبدأ يوم الخميس 30-6-2022 وينتهي في 25-7-2022. لمعرفة تفاصيل البرنامج وجدول الامتحانات اتبع المقال.

موعد امتحان التوجيهي الأردني

أعلن تعليم عالى أعلنت الحكومة الأردنية عن صدور برنامج امتحان التوجيهي ، وأعلنت أن اليوم الأول من الامتحانات هو الخميس 30 تموز (يوليو) الماضي ، واليوم الأخير 25 تموز (يوليو) 2022.

جدول امتحانات التوجيهي الأردني

جدول امتحانات التوجيهي الأردني كالتالي:

إمتحان التربية الإسلامية الخميس 30 يونيو 2022 ومدة الإمتحان 90 دقيقة.

يأتي اختبار اللغة العربية يوم السبت 2 يوليو ، ومدة الامتحان 120 دقيقة.

التاريخ يوم الاثنين 4 يوليو ومدة الاختبار 90 دقيقة.

أول امتحان ورقي رياضيات يوم 7/7 بساعتين ونصف.

تقام الامتحانات خلال عطلة عيد الأضحى من 9 يوليو إلى 14 يوليو.

ستقام الورقة الثانية ، اختبار الرياضيات ، في 14 يوليو 2022.

دورة فيزياء يوم 16 يوليو 2022 ومدتها ساعتان ونصف.

يبدأ اختبار اللغة الإنجليزية يوم الاثنين 18 يوليو ، ومدته 120 دقيقة.

الكيمياء يوم 20 يوليو ومدتها 120 دقيقة.

امتحان علم الأحياء في 22 يوليو 2022.

علوم الأرض والبيئة سيُعقد الامتحان يوم الاثنين 25 يوليو 2022.

جدول امتحانات التوجيهي الأردني