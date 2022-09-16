احصل علي ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط 100 ريال فقط شهريا بدون فائدة، قدنت شركة جرير العديد من العروض والتقسيط على الجوالات الحديثة ومن أبرزها ايفون 13 برو ماكس حيث أصبح الأن بإمكان أي شخص الخصول على ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط 100 ريال فقط شهريا حيث يقدم ضمان على الهاتف، وسعر الهاتف في مكتبة جرير هو 6999 ريال سعودي بدلاً من 7699 ريال.

اشتري iPhone 13 Pro Max بالتقسيط

نعرض لكَمْ سعر هاتف iPhone 13 Promax بالتقسيط من مكتبة جرير كَمْا يلي

سعر iPhone 13 Pro Max يجب أن يكون 7،699 ريال قبل الخصم من مكتبة جرير وبعد الخصم سيكون سعره 6،999 ريال سعودي.

سعر الهاتف شامل الضرائب والقيمة المضافة.

الرسوم الشهرية 324 ريال سعودي ولمدة 36 شهرًا.

شروط الدفع iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير الجديدة

هناك عدة شُروطْ يجب توافرها فِيْ جميع المواطنين السعوديين الراغبين فِيْ تغطية iPhone 13 Pro Max، ومن هذه الشُروطْ ما يلي

يجب أن تكون الموافقة على طلب التقسيط وفق آلية العمل وشُروطْ وأحكام مقدم الخدمة. يمكن لجميع المواطنين الاستفادة من خدمة التقسيط المقدمة من مكتبة جرير بشرط ألا تقل قيمة المشتريات عن 2500 ريال ولا تزيد عن 30 ألف ريال. لا يمكن لأي شخص إرجاع البضائع مقابل المال، لأن هذا يخضع لسياسة المكتبة عند إجراء عمليات الإرجاع أو الاستبدال. يمكن لأي مواطن الحصول على الموافقة من حيث المبدأ عبر الإنترنت، أو الذهاب إلى إحدى مكتبات جرير المنتشرة فِيْ جميع أنحاء المملكة. أي شخص لا يستطيع شراء المنتجات عند دمج طريقة الدفع بالتقسيط مع أي طريقة دفع أخرى. تقدم مكتبة جرير سلسلة من خيارات التخطيط، من ستة أشهر، أو 12 شهرًا، أو 18 شهرًا، وحتى 36 شهرًا، بحيث يختار الشخص الفترة المناسبة معه فِيْ عملية الدفع. تشمل خدمة الشراء بالتقسيط مقدم الخدمة الذي يحقق ربحًا قدره 1.85 شهريًا.

يمكن لاي شخص الحصول على علي ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط 100 ريال فقط شهريا من خلال تطبيق بعض الشروط الواجب توافرها من قبل مكتبة جرير، كما ويوجد العديد من المزايا التي يحصل عليها العميل عند الشراء بالتقسيط.