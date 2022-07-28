احص الآن على اقوي العروض …عروض تقسيط بعض فئات سيارات هِيْونداي من محمد يوسف الناغي وبدون دفعه أولي وبدون رسوم أدارية

عروض التقسيط لبعض فئات سيارات هِيْونداي، تطرح شركة محمد يوسف الناغي دائمًا عروض تقسيط السيارات الأكثر صلابة وروعة سواء كانت سيارات جديدة أو مستعملة ولكنها دائمًا فِيْ متناول الجميع وتناسب أذواق العديد من العملاء وتتمتع أيضًا بجودة عالية وحالة جيدة. ، وهذه السيارات هِيْ أيضًا من بين أهم السيارات التي تريدها. لديها العديد من العملاء، وتعد أسواق المملكة العربية السَعُودِيْة من أهم الأسواق لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة بالتقسيط.

عروض التقسيط لبعض فئات سيارات هِيْونداي

من بين أبرز العروض التي يقدمها عبد اللطيف جميل هِيْونداي 2022 منتجات جديدة بكافة أنواعها وفئاتها بأقل الأسعار.

سيتم تحديد بعض أنواع هذه السيارات وعروضها من عبد اللطيف جميل فِيْ هذا الموضوع.

أسعار سيارات هِيْونداي محمد يوسف الناغي

قدمت شركة محمد يوسف الناغي مجموعة من فئات وأنواع سيارات هِيْونداي الحديثة ضمن السيارات المعروضة.

سنتعرف على هذه السيارات وأسعارها فِيْ الأسواق على النحو التالي

هِيْونداي توسان 2022

توكسون 2022 هِيْ واحدة من أكثر سيارات هِيْونداي الجديدة شعبية فِيْ جميع الأسواق.

لديها سبع سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي.

لديها محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سم مكعب، والتي تنتج قوة تقدر بحوالي 180 حصان.

ثمن تلك السيارة يسدد على أقساط شهرية، وتبلغ تلك السداد حوالي 1،169 ريال سعودي، وتدفع هذه الأقساط الشهرية على مدى 5 سنوات.

هِيْونداي سانتا فِيْ 2022

هذه السيارة من أحدث السيارات التي أطلقتها هِيْونداي فِيْ الفترة الأخيرة بأقل الأسعار.

كَمْا أن لديها محرك 4 سلندر بقوة 191 حصان.

كَمْا أن لديها ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

يتم سداد حوالي 1،659 ريال شهريًا، وتقسم هذه الأقساط على 60 شهرًا.

هِيْونداي سانتا فِيْ 2022